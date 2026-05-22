Stuttgart vs. Bayern Múnich, de Luis Díaz, EN VIVO; hora y dónde ver por TV final de Copa Alemania

Después de la caída este mes en semifinales de la Champions League europea, el Bayern Munich tiene casi como una obligación cerrar el sábado su temporada levantando la Copa de Alemania, en la final contra el vigente campeón Stuttgart en Berlín. En caso de conseguirlo, el gigante bávaro sellaría un doblete nacional, después de haberse asegurado matemáticamente el título en la Bundesliga con gran autoridad, ya en el mes de abril.

Hay que indicar en Colombia estamos atentos ante el duelo, por la segura presencia de Luis Díaz, quien a la par es esperado en la concentración del seleccionado colombiano que trabaja en Medellín y que la próxima semana se trasladará a Bogotá para seguir entrenando bajo la orientación de Néstor Lorenzo.

Pero la eliminación ante el Paris Saint-Germain en una vibrante eliminatoria continental, que le cerró la puerta de la final europea del sábado de la próxima semana en Budapest, está todavía muy fresca en la cabeza de los jugadores y aficionados de 'los bávaros' , que se han quedado con la sensación de que una de sus temporadas más prometedoras ha dado paso a una sensación generalizada de oportunidad desaprovechada.

El Stuttgart no tiene precisamente el nivel del PSG y por ello el Bayern parece clarísimo favorito a llevarse la DFB Pokal, pese a que no podrá contar con su veterano portero Manuel Neuer, víctima de la enésima lesión muscular de la temporada, aunque eso no ha impedido que el seleccionador Julian Nagelsmann le haya incluido en la lista mundialista.



Los precedentes más recientes hablan por sí solos: el Bayern ganó ya tres veces esta temporada al Stuttgart, con un balance de goles de 11-3.

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Números elocuentes

El Bayern 2025-2026 ha sido un equipo regular y sólido, muy difícil de doblegar. Ha terminado con 16 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund (2º) en la Bundesliga y con una cantidad espectacular de 122 goles en 34 jornadas, pulverizando el récord anotador histórico en una misma temporada de la liga alemana, que era de 101.

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Ha sido además el primer equipo del país en promediar más de tres goles por partido. La superioridad del Bayern en Alemania es abismal, reforzada por un músculo financiero que le ha hecho llevarse 13 de las 14 últimas Bundesligas.

En la Copa de Alemania, el Bayern se ha ido relajando un poco en los últimos años. Son los primeros en el palmarés, con 20 títulos -14 más que el siguiente, el Werder Bremen-, pero llevan seis años sin ganar esta competición, desde 2020.

En ese tiempo, el Bayern sufrió resbalones en dos ocasiones ante formaciones de divisiones inferiores y solo una vez alcanzó los cuartos de final. En la campaña 2021-2022, el Bayern fue incluso arrollado 5-0 por el Borussia Mönchengladbach en la segunda ronda.

"Hay muchas ganas de ganarla porque nos duele que hayan pasado seis años desde la última vez que lo conseguimos", admitió el domingo el director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen. El atacante Harry Kane, que ha marcado 58 tantos entre todas las competiciones esta temporada, es consciente de que ganar la Copa sería muy importante para la moral del grupo.

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"Si no lo conseguimos, nos quedaremos con un sabor amargo", avisó el pasado domingo durante las celebraciones del título liguero, como motivo de la 34ª y última fecha del campeonato. En caso de alcanzarlo, sería el decimocuarto doblete nacional para el Bayern en toda su historia.

VfB Stuttgart vs. Bayern de Múnich EN VIVO; hora y dónde ver por TV, final de la Copa de Alemania

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Fecha: sábado 23 de mayo

Hora: 1:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Olímpico de Berlín, Berlín.

Transmisión: Disney Plus Premium - ESPN.

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Pulso familiar

El destino ha querido además que Bayern y Stuttgart, que abrieron la temporada alemana el pasado agosto con la Supercopa Franz Beckenbauer (Supercopa de Alemania) sean los que bajen el telón del curso. Al frente del Stuttgart está el entrenador Sebastian Hoeness, sobrino del influyente directivo y exfutbolista del Bayern Uli Hoeness.

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Llegó al banquillo del equipo suabo en 2023, para buscar la salvación, y ha logrado llevarle a la Liga de Campeones en dos ocasiones y al título en la Copa en 2025, el primer trofeo del club en 28 años. Pese a llegar a la final como vigente campeón, en el Stuttgart saben que para todo el mundo son la previsible víctima.

"Es un partido de premio. No tenemos nada que perder en él. Solo hay un favorito claro y ese es el Bayern", admitió el goleador Deniz Undav.