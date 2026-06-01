Selección Colombia vs. Costa Rica, EN VIVO: minuto a minuto del partido de despedida

🚌🇨🇴La Selección Colombia va rumbo a El Campín 🚌🇨🇴
Los jugadores y cuerpo técnico del combinado nacional ya salen del hotel de concentración rumbo al 'Nemesio'.
Los jugadores y cuerpo técnico del combinado nacional ya salen del hotel de concentración rumbo al 'Nemesio'.
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De a poco los hinchas de la Selección Colombia hacen presencia a las afueras del 'Nemesio' para posteriormente hacer su ingreso a las tribuna del estadio.
En la previa del partido y en el programa 'Blog Deportivo' de Blu Radio, se indicó que en la Selección Colombia están pendientes de la evolución de la lesión del atacante Jhon Córdoba.
No se pierda el partido Colombia vs. Costa Rica, con toda la información del equipo periodístico de Gol Caracol que lidera Javier Hernández Bonnet. Vea la previa desde las 4:00 p.m. y a las 6:00 p.m. se moverá el balón en El Campín.
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