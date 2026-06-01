Selección Colombia vs. Costa Rica, EN VIVO: minuto a minuto del partido de despedida

Colombia vs. Costa Rica en vivo en Gol Caracol y DITU

No se pierda el partido Colombia vs. Costa Rica, con toda la información del equipo periodístico de Gol Caracol que lidera Javier Hernández Bonnet. Vea la previa desde las 4:00 p.m. y a las 6:00 p.m. se moverá el balón en El Campín.