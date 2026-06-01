Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs. Costa Rica, EN VIVO: minuto a minuto del partido de despedida
EN VIVO

Selección Colombia vs. Costa Rica, EN VIVO: minuto a minuto del partido de despedida

La Selección Colombia cierra su preparación con miras a su participación en el Mundial 2026. Vea en vivo en Gol Caracol y DITU, con una transmisión desde las 4:00 p.m.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 1 de jun, 2026
Comparta en:
James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de la Selección Colombia, fueron titulares contra Nueva Zelanda, en partido amistoso
James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de la Selección Colombia, fueron titulares contra Nueva Zelanda, en partido amistoso
Federación Colombiana de Fútbol
REFRESCAR
  • 03:59 p. m. - PREVIA
    🚌🇨🇴La Selección Colombia va rumbo a El Campín 🚌🇨🇴

    Los jugadores y cuerpo técnico del combinado nacional ya salen del hotel de concentración rumbo al 'Nemesio'.

    • Publicidad

  • 03:42 p. m. - PREVIA
    Hinchada en el estadio

    De a poco los hinchas de la Selección Colombia hacen presencia a las afueras del 'Nemesio' para posteriormente hacer su ingreso a las tribuna del estadio.

  • 03:36 p. m. - PREVIA
    Jugador lesionado de Colombia

    En la previa del partido y en el programa 'Blog Deportivo' de Blu Radio, se indicó que en la Selección Colombia están pendientes de la evolución de la lesión del atacante Jhon Córdoba.

  • 03:33 p. m. - PREVIA
    Colombia vs. Costa Rica en vivo en Gol Caracol y DITU

    No se pierda el partido Colombia vs. Costa Rica, con toda la información del equipo periodístico de Gol Caracol que lidera Javier Hernández Bonnet. Vea la previa desde las 4:00 p.m. y a las 6:00 p.m. se moverá el balón en El Campín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad