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EN VIVO

🔴 Selección Colombia vs. Jordania; vea ACÁ EN VIVO HOY el partido de preparación

Este domingo, la Selección Colombia disputará su último juego de preparación antes de la máxima cita orbital 2026. No se pierda ningún detalle de este importante compromiso.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 7 de jun, 2026
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Selección Colombia
Selección Colombia previo al encuentro amistoso ante a Selección de Costa Rica
Fotografía tomada de: FCF
REFRESCAR
  • 03:18 p. m. - PREVIO
    ¿Cómo llega Jordania a este partido?

    Por su parte, el equipo del Medio Oriente viene de caer goleado 4-1 frente a Suiza, juego del pasado domingo 31 de mayo en territorio suizo.

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  • 03:16 p. m. - PREVIO
    ¿Cómo llega la Selección Colombia a este partido?

    Los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de ganar 3-1 a la Selección de Costa Rica en el partido de despedida, disputado en el estadio El Campín de Bogotá.

  • 03:15 p. m. - PREVIO
    Selección Colombia

    Este duelo lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal: wwww.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace:https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

  • 03:14 p. m. - PREVIO
    ¡ES HOY, ES HOY!

    ¡La Selección Colombia está lista para enfrentar a Jordania!

    La pelota rodará a las 6:00 p.m. en el Snapdragon Stadium en San Diego, Estados Unidos.

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