🔴 Selección Colombia vs. Jordania; vea ACÁ EN VIVO HOY el partido de preparación

¿Cómo llega Jordania a este partido?
Por su parte, el equipo del Medio Oriente viene de caer goleado 4-1 frente a Suiza, juego del pasado domingo 31 de mayo en territorio suizo.
Por su parte, el equipo del Medio Oriente viene de caer goleado 4-1 frente a Suiza, juego del pasado domingo 31 de mayo en territorio suizo.
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Los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de ganar 3-1 a la Selección de Costa Rica en el partido de despedida, disputado en el estadio El Campín de Bogotá.
Este duelo lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal: wwww.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace:https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
¡La Selección Colombia está lista para enfrentar a Jordania!
La pelota rodará a las 6:00 p.m. en el Snapdragon Stadium en San Diego, Estados Unidos.
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