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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia 0-0 Portugal; reviva el minuto a minuto del partido por el Grupo K, del Mundial 2026
EN VIVO

Selección Colombia 0-0 Portugal; reviva el minuto a minuto del partido por el Grupo K, del Mundial 2026

Este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, Portugal y Colombia igualaron sin goles y la 'tricolor' terminó primera del Grupo K y los lusos como segundos.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 27 de jun, 2026
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Dávinson Sánchez contra Joao Felix en Colombia vs Portugal
Dávinson Sánchez contra Joao Felix en Colombia vs Portugal
AFP
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  • 08:28 p. m. - FINAL
    90' Final, se terminó!!!

    Colombia pasa de primeras la fase de grupos y Portugal segundo

    • Publicidad

  • 08:24 p. m. - GOOOOL
    90+1' Anulan gol de Colombia

    El VAR anuló el gol de cabeza de Dávinson Sánchez por un supuesto fuera de juego en la jugada previa

  • 08:20 p. m.
    87' Que volea la de Luis Javier Suárez

    El delantero tuvo dos oportunidades en la misma jugada pero el balón se fue desviado

  • 08:19 p. m. - DESARROLLO
    86' Sustitución en Colombia

    Sale Santiago Arias y entra Daniel Muñoz

  • 08:07 p. m. - SUSTITUCIONES
    76' Cambios en Colombia

    Entra Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño
    Sale James Rodríguez y Jhon Arias

  • 08:00 p. m. - PAUSA
    68' Pausa de hidratación

    Se presenta la segunda pausa de hidratación del partido

  • 07:59 p. m. - DESARROLLO
    65' Jhon Arias y un remate que quemó las manos de Costas

    El jugador de Palmeiras remató pero Costas la atajó tras el fuerte remate. El balón se va al tiro de esquina

  • 07:52 p. m. - DESARROLLO
    58' Sustituciones en Colombia

    Entra Luis Javier Suarez y Richard Ríos
    Sale Jhon Córdoba y Jefferson Lerma

  • 07:38 p. m. - INICIO
    45' Comienza el ST

    Ya rueda la pelota nuevamente en Miami

  • 07:20 p. m. - FINAL
    45' Se termina la primera parte

    Estupendo partido nos esta dando Colombia, puntos altos Arias, Dávinson y James.

  • 07:17 p. m. - DESAROLLO
    43' Gustavo Puerta la tuvo!!!

    Tras un gran quite de Jhon Arias a Joao Cancelo, la pelota se la asistió a Puerta que llegó muy solo al borde del área y sacó un remate rasante. El arquero Costas desafortunadamente estaba bien parado y se quedo con la ésferica

  • 07:13 p. m. - DESARROLLO
    40' Portugal nos volvió a sorprender

    Arias perdió y Joao Feliz sacó un remate que paso muy cerquita del palo horizontal de Camilo Vargas

  • 07:11 p. m. - DESARROLLO
    39' Atajadón de Camilo Vargas

    Tras un remate de Bruno Fernandez, Camilo achicó y le ahogó el grito de gol a Bruno. Posteriormente, Cristiano intentó una chilena

  • 07:04 p. m. - DESARROLLO
    32' Carga contra James Rodríguez

    Al colombiano le cometieron falta y se quejó en el suelo

  • 06:55 p. m. - PAUSA
    24' Pausa de hidratación

    Se presenta la primera pausa de hidratación

  • 06:54 p. m. - DESARROLLO
    21' Se la sacaron de la línea a Arias

    Jhon Arias remató por sector derecho y un defensor portugués alcanzó a sacarla de la línea.

  • 06:49 p. m. - DESARROLLO
    16' A Córdoba le ahogaron el grito de gol

    Gran remate del colombiano pero el arquero le atajó la pelota. Posteriormente 'Lucho' Díaz también intentó pero nuevamente el arquero mandó el balón al tiro de esquina

  • 06:46 p. m. - DESARROLLO
    14' Gustavo Puerta avisó

    tras una gran jugada colectiva llena de toques de Colombia, Puerta se animó a probar desde larga distancia y remató. Pero el balón se fue desviado.

  • 06:31 p. m. - INICIO
    ⚽⏱️ 0' Comenzó el partidoooo ⚽⏱️

    Ya rueda la pelota en el Hard Rock Stadium para el Portugal - Colombia

  • 06:21 p. m. - PREVIO
    Salen los protagonistas al terreno de juego

    Ya se preparan para los actos de protocolo

  • 05:53 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Portugal; Cristiano Ronaldo titular

  • 05:51 p. m. - PREVIA
    La hinchada nunca decepciona

  • 05:50 p. m. - PREVIA
    Este es el camerino de la 'sele'

  • 05:50 p. m. - PREVIA
    Este es el XI de la Selección Colombia; varios cambios en los inicialistas

  • 04:48 p. m. - PREVIA
    ¡Salió la Selección Colombia rumbo al estadio!

  • 04:48 p. m. - PREVIA
    🔥🇵🇹 ¡Llegó el 'bicho, llegó Cristiano Ronaldo y Portugal! 🔥🇵🇹

  • 04:30 p. m. - PREVIA
    ¡El camerino de Portugal está listo!

  • 04:10 p. m. - PREVIA
    Probable alineación de Portugal para enfrentar a Colombia; Cristiano Ronaldo lidera a las 'quinas'

    Aquí la probable alineación

    Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.
    Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.
    AFP.

  • 04:05 p. m. - PREVIA
    🇨🇴🤩🕺 ¡Fiesta total en la previa del partido! 🇨🇴🤩🕺

  • 03:45 p. m. - PREVIA
    🏟️🇨🇴 Restan las horas para jugar en el Hard Rock Stadium, para esta noche 🏟️🇨🇴

  • 03:43 p. m. - BIENVENIDOS
    ¡Bienvenidos!!

    Sean bienvenidos al tan esperado partido entre Colombia y Portugal por la definición del Grupo K.

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