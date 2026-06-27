Selección Colombia 0-0 Portugal; reviva el minuto a minuto del partido por el Grupo K, del Mundial 2026

Colombia pasa de primeras la fase de grupos y Portugal segundo
- 08:28 p. m. - FINAL90' Final, se terminó!!!
- 08:24 p. m. - GOOOOL90+1' Anulan gol de Colombia
El VAR anuló el gol de cabeza de Dávinson Sánchez por un supuesto fuera de juego en la jugada previa
- 08:20 p. m.87' Que volea la de Luis Javier Suárez
El delantero tuvo dos oportunidades en la misma jugada pero el balón se fue desviado
- 08:19 p. m. - DESARROLLO86' Sustitución en Colombia
Sale Santiago Arias y entra Daniel Muñoz
- 08:07 p. m. - SUSTITUCIONES76' Cambios en Colombia
Entra Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño
Sale James Rodríguez y Jhon Arias
- 08:00 p. m. - PAUSA68' Pausa de hidratación
Se presenta la segunda pausa de hidratación del partido
- 07:59 p. m. - DESARROLLO65' Jhon Arias y un remate que quemó las manos de Costas
El jugador de Palmeiras remató pero Costas la atajó tras el fuerte remate. El balón se va al tiro de esquina
- 07:52 p. m. - DESARROLLO58' Sustituciones en Colombia
Entra Luis Javier Suarez y Richard Ríos
Sale Jhon Córdoba y Jefferson Lerma
- 07:38 p. m. - INICIO45' Comienza el ST
Ya rueda la pelota nuevamente en Miami
- 07:20 p. m. - FINAL45' Se termina la primera parte
Estupendo partido nos esta dando Colombia, puntos altos Arias, Dávinson y James.
- 07:17 p. m. - DESAROLLO43' Gustavo Puerta la tuvo!!!
Tras un gran quite de Jhon Arias a Joao Cancelo, la pelota se la asistió a Puerta que llegó muy solo al borde del área y sacó un remate rasante. El arquero Costas desafortunadamente estaba bien parado y se quedo con la ésferica
- 07:13 p. m. - DESARROLLO40' Portugal nos volvió a sorprender
Arias perdió y Joao Feliz sacó un remate que paso muy cerquita del palo horizontal de Camilo Vargas
- 07:11 p. m. - DESARROLLO39' Atajadón de Camilo Vargas
Tras un remate de Bruno Fernandez, Camilo achicó y le ahogó el grito de gol a Bruno. Posteriormente, Cristiano intentó una chilena
- 07:04 p. m. - DESARROLLO32' Carga contra James Rodríguez
Al colombiano le cometieron falta y se quejó en el suelo
- 06:55 p. m. - PAUSA24' Pausa de hidratación
Se presenta la primera pausa de hidratación
- 06:54 p. m. - DESARROLLO21' Se la sacaron de la línea a Arias
Jhon Arias remató por sector derecho y un defensor portugués alcanzó a sacarla de la línea.
- 06:49 p. m. - DESARROLLO16' A Córdoba le ahogaron el grito de gol
Gran remate del colombiano pero el arquero le atajó la pelota. Posteriormente 'Lucho' Díaz también intentó pero nuevamente el arquero mandó el balón al tiro de esquina
- 06:46 p. m. - DESARROLLO14' Gustavo Puerta avisó
tras una gran jugada colectiva llena de toques de Colombia, Puerta se animó a probar desde larga distancia y remató. Pero el balón se fue desviado.
- 06:31 p. m. - INICIO⚽⏱️ 0' Comenzó el partidoooo ⚽⏱️
Ya rueda la pelota en el Hard Rock Stadium para el Portugal - Colombia
- 06:21 p. m. - PREVIOSalen los protagonistas al terreno de juego
Ya se preparan para los actos de protocolo
- 05:53 p. m. - PREVIAEste es el XI inicial de Portugal; Cristiano Ronaldo titular
O 𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para a 𝙩𝙚𝙧𝙘𝙚𝙞𝙧𝙖 𝙟𝙤𝙧𝙣𝙖𝙙𝙖 do Mundial 2026 🫡#VaiDarPortugal | #COLPOR #FIFAWorldCup pic.twitter.com/I7JHu6i26U— Portugal (@selecaoportugal) June 27, 2026
- 05:51 p. m. - PREVIALa hinchada nunca decepciona
📸 ¡𝗘𝗹 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗹𝗹𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢! 💛💛💙❤️— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 27, 2026
Hoy vamos todos al campo ✊
🇨🇴🆚🇵🇹#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/CyIpkhUwOy
- 05:50 p. m. - PREVIAEste es el camerino de la 'sele'
📸 ¡𝑵𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒑𝒊𝒆𝒍, 𝒍𝒂 𝒑𝒊𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑶𝑹𝑮𝑼𝑳𝑳𝑶 𝑪𝑶𝑳𝑶𝑴𝑩𝑰𝑨𝑵𝑶! 😍🫂— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 27, 2026
🇨🇴🆚🇵🇹#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/a9EgjEBiCL
- 05:50 p. m. - PREVIAEste es el XI de la Selección Colombia; varios cambios en los inicialistas
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 27, 2026
Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇵🇹 en su tercer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/cXSCqLdwTF
- 04:48 p. m. - PREVIA¡Salió la Selección Colombia rumbo al estadio!
📽️ ¡Sale el bus de Colombia y en el van millones de corazones colombianos! 💛💙❤️— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 27, 2026
Hoy es el día. ⚽🙌#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/zRJ4EL8IWq
- 04:48 p. m. - PREVIA🔥🇵🇹 ¡Llegó el 'bicho, llegó Cristiano Ronaldo y Portugal! 🔥🇵🇹
Con este 'look' llegó Cristiano Ronaldo al estadio de Miami 🏟️ para el partido contra la Selección Colombia 🇨🇴 por el Mundial 2026 ⚽ #Fútbol2026 #SiempreFutbol #GolGolGolCaracol 🤩 pic.twitter.com/OBWGJMYFMr— Gol Caracol (@GolCaracol) June 27, 2026
- 04:30 p. m. - PREVIA¡El camerino de Portugal está listo!
Tudo pronto para receber os 𝙣𝙤𝙨𝙨𝙤𝙨 𝙟𝙤𝙜𝙖𝙙𝙤𝙧𝙚𝙨 🙏#VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3CekTMoIUE— Portugal (@selecaoportugal) June 27, 2026
- 04:10 p. m. - PREVIAProbable alineación de Portugal para enfrentar a Colombia; Cristiano Ronaldo lidera a las 'quinas'
Aquí la probable alineación
- 04:05 p. m. - PREVIA🇨🇴🤩🕺 ¡Fiesta total en la previa del partido! 🇨🇴🤩🕺
¡El orgullo de vestir estos colores! 😍🇨🇴#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/64tixarVtt— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 27, 2026
- 03:45 p. m. - PREVIA🏟️🇨🇴 Restan las horas para jugar en el Hard Rock Stadium, para esta noche 🏟️🇨🇴
#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/G4xFvjA28F— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 27, 2026
- 03:43 p. m. - BIENVENIDOS¡Bienvenidos!!
Sean bienvenidos al tan esperado partido entre Colombia y Portugal por la definición del Grupo K.
Están melos. 🇨🇴#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/lkE7BppNbJ— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 27, 2026
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