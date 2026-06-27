Probable alineación de Portugal para enfrentar a Colombia; Cristiano Ronaldo lidera a las 'quinas'

Este sábado 27 de junio hay un partido del Mundial 2026 que se lleva todas las miradas, y es el que protagonizarán Colombia vs. Portugal. El Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami, será testigo del enfrentamiento entre 'cafeteros' y 'lusitanos', en un duelo marcado por el liderato del grupo K. El partido lo podrá ver EN VIVO HOY por Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

En la previa del compromiso ha habido respeto mutuo entre los combinados, destacando las cualidades de los jugadores de bando y bando. En el caso de Portugal, el liderazgo de Cristiano Ronaldo, y por supuesto su poder goleador, en Colombia, el talento y el fútbol de Luis Díaz y James Rodríguez.

Precisamente, con la mirada puesta en este juego contra Colombia, Roberto Martínez, DT de las 'quinas', ya ensayó su estrategia para contrarrestar las virtudes del elenco colombiano. El timonel español rara vez hace cambios, pero la finalidad es tener una estructura sólida, sobre todo por la banda donde jugará Luis Díaz para tratar de contrarrestarlo.

Selección de Portugal vs. Selección de Uzbekistán AFP

Así las cosas, en el diario 'A Bola' dieron a conocer la probable alineación de Portugal para enfrentar a Colombia, en partido de la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo en tierras norteamericanas.



Partiendo de ahí, Portugal saldría así al campo de juego del Hard Rock Stadium: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Joao Félix.

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¿Qué dijeron en Portugal sobre el duelo con la Selección Colombia?

"Como he dicho antes, cuando puedes hablar de una selección con la certeza de lo que es la Selección (Colombia) demuestra el gran trabajo que ha hecho el profesor (Néstor Lorenzo) para dar una continuidad a la idea de la selección colombiana, que es un equipo muy completo, y cuando digo muy completo, es porque es un equipo que tiene calidad entre líneas, jugadores como James, Quintero, Puerta, Jhon Arias; jugadores que tienen una gran apreciación del espacio y del tiempo, pero luego es un equipo que no necesita el balón para hacerte daño, tiene muy buena transición, que llega muy rápido, que tiene calidad de desborde. Jugadores como Luis Suárez y Luis Díaz; dos de los laterales más incisivos del torneo con Mojica y Muñoz", esas fueron las palabras de Roberto Martínez en rueda de prensa.