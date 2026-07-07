🔴Selección Colombia vs Suiza; EN VIVO minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Probable alineación de la Selección Colombia
¡Atención! Así formaría la Selección Colombia: https://t.co/Ah9u8oVXzc#FutboleroGol pic.twitter.com/YMm7V3bciE— Gol Caracol (@GolCaracol) July 7, 2026
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Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Suiza, por el Mundial 2026. El balón rodará a las 3:00 p.m. (hora nacional).
¡ES HOY, ES HOY 🟡🔵🔴!— Gol Caracol (@GolCaracol) July 7, 2026
La Selección Colombia 🇨🇴 jugará contra Suiza 🇨🇭por los octavos de final del Mundial 2026 ⚽ este martes 7 de julio 🗓️ ¡Vea el partido en Gol Caracol 🎙️ y Ditu 🟣! #Fútbol2026 #SiempreFutbol 🤩 pic.twitter.com/FYacaAUI8b
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