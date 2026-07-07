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🔴Selección Colombia vs Suiza; EN VIVO minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Este martes, el estadio de Vancouver será testigo del partidazo entre la Selección Colombia y Suiza, que lucharán por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026. ¡NO SE PIERDA NINGÚN DETALLE!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 7 de jul, 2026
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Suiza vs Colombia
Suiza vs Colombia
AFP
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