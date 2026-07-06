Así es el árbitro designado para Colombia vs. Suiza; "de poco bagaje, se apoya mucho del VAR"

Este martes 7 de julio la Selección Colombia se medirá a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, en donde la 'tricolor' jugará por primera vez en el torneo en territorio canadiense: Vancouver será la ciudad que se vestirá de amarillo.

Previo a este importante encuentro, la FIFA asignó una terna arbitral muy interesante, encabezada por el juez central Luis Barton, un árbitro salvadoreño y que pitará apenas su tercer partido de la máxima cita orbital.

Por ello, en Gol Caracol hablamos con el analista arbitral Albert Duarte, excolegiado FIFA, quien opinó sobre este referí y que tan buena 'pinta' tiene para este compromiso de octavos de final.

"Podemos decir de este árbitro, pues que es un árbitro que no tienen los pergaminos, tal vez de los árbitros que antecedieron en los diferentes partidos que ha jugado Colombia ese Mundial, como el inglés, el árbitro australiano y el árbitro francés", dijo de entrada.

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Sin embargo, Duarte advirtió de puntos negativos del juez centroamericano: "Barton es un árbitro sin mucho bagaje, pero se va a encontrar con dos equipos que juegan bien al fútbol, que no pegan tanto como Colombia y Suiza y eso yo creo que ayudar a la dirección del juego. Disciplinariamente, pues Barton es un poco flojo, la verdad desde mi punto de vista, pero recordemos que se hizo ya muy conocido por expulsión de Almirón con Paraguay, por la nueva regla de taparse la boca".

Ivan Barton, arbitro FIFA AFP

El referí ha dado mucho de que hablar en la prensa internacional, por su medida, lo que ha afectado dialoga con los futbolistas "es un árbitro de una estatura media baja, pero con buen estado físico, y atlético, me parece que la parte más sobresaliente es ese aspecto y que está muy cerca de la jugada siempre".

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Por último, el especialista deseo suerte y espera ver un juego atractivo desde el punto de vista arbitral: "vuelvo y reitero, es un poco la parte disciplinaria que me parece que es un poco flojo y en la visión de alguna jugadas no hay claridad, entonces por eso muchas veces va al VAR, casi casi tiene que estar colaborando en ese aspecto, pero veremos. Esperemos que esté centroamericano junto con su asistente también de El Salvador y de Honduras, pues tengan un buen juego y pues esté a la altura de lo que exige por lo menos técnica y físicamente este encuentro", concluyó.