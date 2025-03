"Si a Marino Hinestroza lo ven como un agrandado, está bien; pero él es un buen muchacho"

El nombre de Marino Hinestroza sigue haciendo eco en la agenda nacional, tras su convocatoria a la Selección Colombia, de cara a lo que serán los duelos contra Brasil y Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas.

Y es que, su talento es indiscutible, sin embargo, la discordia con el extremo radica en sus distintos comportamientos que, a muchos agradan y en otros genera discordia. Es por eso que, en charla con Gol Caracol, Yerson Mosquera habló en exclusiva del futbolista de 22 años.

Revelando si era o no “agradando”, el defensor central del Wolverhampton analizó el presente del futbolista vallecaucano y, desde su experiencia, cuando compartieron camerino en las inferiores de Selección Colombia, habló sobre la personalidad de Hinestroza.

“Pues yo con Marino tuve la oportunidad de compartir en una Selección, bueno, en varias convocatorias. Para ser directo, es un jugador muy bueno, él sabe que siempre se lo he dicho que tiene muy buenas condiciones y si está ahí es porque lo ha luchado y se lo merece. Creo que podría ser un jugador que en su momento, o cuando el profe Lorenzo lo sienta necesario, puede que nos ayude mucho y también él sabe que ahí va a tener jugadores muy referentes a los cuales también tiene que admirar”, indicó de entrada el defensor colombiano, quien ha sido frecuente en la ‘tricolor’ pero, por grave lesión, ahora está ausente.

Publicidad

¿Qué consejo le daría Marino Hinestroza?

“Él debe darse cuenta que la competencia es diaria, ahí nadie le va a regalar nada a nadie, todos entrenan al cien por ciento porque quieren jugar también, entonces es un jugador increíble y que sé que más adelante, o tal vez ahora, tenga la chance. Solo Dios y el entrenador saben si se dará la oportunidad de que eso pase".

Publicidad

¿Marino Hinestroza es un agrandado?

"Bueno, yo ¿cómo lo explico? Es que es muy difícil, la imagen o la percepción que tengo sobre él es totalmente diferente. Obviamente yo hablo de mi percepción porque más allá de que hayamos compartido Selección, somos amigos y me parece un buen muchacho, un pelado que se la ha venido guerreando, que también quiere salir adelante, pero creo que a veces no sé, tomamos las cosas por otro lado, a lo mejor. No creo que él haga todo eso en un mal sentido, sin embargo, al final es como tú lo veas y si tú lo ves que es una persona soberbia agrandada, pues ya eso es diferente”.

“Yo hablo desde mi punto porque he compartido con él y Marino sabe que lo quiero y es un buen muchacho, no sé cómo piensen las otras personas y es respetable también el punto de vista porque no todos pensamos iguales. Él irá mejorando todo lo que a lo mejor la gente le dice que está mal, pero ya queda en cómo lo vea él y nada, yo desearle lo mejor siempre”.