Héctor Cárdenas y el apoyo de los jugadores de la Selección Colombia Sub-23: expertos opinan

En la noche del jueves 1 de febrero, la Selección Colombia Sub-23 'firmó' su peor presentación en el Torneo Preolímpico , pues no solo se quedó sin posibilidad de clasificar al cuadrangular semifinal de la competencia con antelación, sino que a su vez se fue sin anotar un solo gol y sí con ocho tantos en contra.

Así las cosas, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', le consultaron a personajes del fútbol colombiano e internacional su opinión sobre el tema de los jugadores que salieron a respaldar al director técnico Héctor Cárdenas , tras la eliminación en Venezuela.

"Nunca tuve esa experiencia, pero creo que no está bien ni mal, pueden expresarlo, pero yo como entrenador no permitiría que el equipo esté en una situación de esas; porque son hechos del fútbol. Uno como entrenador debe responder solito, tampoco se va acabar el mundo, me parece muy dramática esa situación", dijo Julio Comesaña, extécnico del Junior de Barranquilla.

Y es que otros técnicos con paso en el rentado local también se refirieron a la situación. "Para un entrenador es importante que un grupo de futbolistas con los cuales ha compartido salgan hablar y respaldar el accionar de él. Poner la cara y hacerse responsable por su parte, pero en lo personal es un gesto que uno lo toma de muy buena manera", comentó Juan Cruz Real, extécnico del América de Cali.

Selección Colombia Sub-23 vs Bolivia - Foto: AFP

¿Qué dijeron técnicos del fútbol colombiano sobre Héctor Cárdenas?

Jorge Luis Pinto...

"Yo siento que los jugadores tienen algo responsabilidad. Nosotros los técnicos la vamos a tener siempre. Se cometieron errores mayúsculos, el técnico no tiene la vivencia sobre el tema que los muchachos que están en los Estados Unidos no juegan mucho, no tienen la exigencia y el compromiso de juego. (Los futbolistas) se pararon, hablaron, no es normal que se haga eso, pero nosotros los técnicos debemos responder de manera individual".

Faustino Asprilla...

"Uno siempre debe respaldar en la cancha de fútbol, en los partidos nunca había visto a Colombia tener un rendimiento así. Hay que analizarlo, porque en un futuro estos muchachos van a estar en la de mayores".

Sebastián Hernández, futbolista colombiano...

"Creo que cada grupo se encariña con el entrenador. Eso habla muy bien del manejo de grupo y el aprecio de los jugadores hacia el estratega, pero todos los contextos son distintos".

Claudio Husaín, exjugador argentino...

"Un técnico o selecciones pueden tener un mal resultado, el fútbol presenta muchas cosas. Pero no necesita un entrenador que todos lo jugadores hablen a favor de él, para que respalde lo que hizo, un entrenador necesita el apoyo de su dirigencia".