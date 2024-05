Yerson Mosquera: "Mi prioridad es llegar en óptimo nivel mental y físico a la Selección"

Yerson Mosquera fue uno de los 28 citados por el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, de cara a lo que serán los partidos de preparación contra Estados Unidos y Bolivia para encarar posteriormente la Copa América.

Para hablar de sus sensaciones de la convocatoria, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el futbolista de Villarreal, de España. De entrada, el polivante jugador, de 23 años, aseguró sentirse feliz por este llamado, y por supuesto, sueña con estar en la lista definitiva para el certamen de la Conmebol.

"Vine a cenar para celebrar el llamado. Hace por ahí una hora y media más a menos que conocí mi llamado", sostuvo Mosquera a la mesa de periodistas.

Además de jugar de central que es su posición habitual, en el 'submarino amarillo' también ha cumplido como lateral, ante la pregunta si tiene ventaja para quedarse en el listado final por su polifuncionalidad en el campo de juego, Yerson aseguró lo siguiente: "Ventaja como tal no creo, porque es un torneo bastante ajustado y hay jugadores por posiciones y va a ser un poco complicado y si existe la posibilidad de que pueda colaborar en otra posición, ahí voy a estar".

Sobre si ha tenido la oportunidad de conversar con Lorenzo sobre el tema de su presente en el Villarreal, pensando en tener continuidad en el futuro manifestó que su idea ahora es dar lo mejor de sí para ganarse un lugar en la 'tricolor'.

"Por ahora no he tenido la oportunidad de hablar con el entrenador de la Selección (Néstor Lorenzo), pienso comentárselo (el tema de si quedarse en Villarreal o volver al Wolves). Mi prioridad ahora es enfocarme en jugar, yo le dije a mi agente que no iba a desenfocarme en ese tipo de situaciones, mi prioridad es llegar en un nivel óptimo, mental y físico a la Selección para dar lo mejor de mí".

Yerson Mosquera con Villarreal frente al Real Madrid, por la Liga de España. JOSE JORDAN/AFP

Otras declaraciones de Yerson Mosquera:

- El tema de su continuidad en Villarreal

"Es complicado, en estos momentos estoy en una situación bastante complicado, yo todavía tengo contrato con 'Woles', estoy cumpliendo aquí, estoy cumpliendo mi prestamos aquí, si se da la oportunidad de quedarse, perfecto, sería agradecerle al club. Sería una buena oportunidad si me quedó aquí.".

"Son los que los que tienen los derechos (Wolves), es una decisión bastante difícil; estoy esperando haber qué se da en el transcurso de esos meses, en la próxima ventana de mercado".

- Enfrentar a Rodrygo, uno de los oponentes en la Copa América

"Al final, tiendo a analizar a cada uno de los jugadores que me voy a enfrentar, enfrenté a Rodrygo, es un gran jugador que tiene grandes cualidades. Pero al igual que ellos, saben que está mi país primero, saben que voy a ir con todos y no les voy a regalar nada".

- La asistencia en el partido del Real Madrid

"En el partido contra el Madrid tuve la suerte de asistir a mi compañero y no es una me usual, estoy a disposición de jugar de lateral derecho también, cuando me den la oportunidad voy a dar el cien por ciento, me preparo para todo, si me toca a mí suplantarlo lo voy a hacer, tanto por derecha como por izquierda. Yo se lo he comentado al profesor Lorenzo que voy a estar ahí para cuando me necesite.

- ¿Ha jugado de arquero?

"Yo sí, fue arquero, de hecho cuando jugábamos con mis amigos, el arquero era yo. Acá no (en Villarreal), pero si algún día me necesitan ahí estaré".