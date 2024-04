Señalan al plantel de Junior por burlas ante pregunta de periodista, tras perder 3-2 con Millonarios

La polémica se vivió a 'flor de piel' en partido entre Millonarios y Junior de Barranquilla, por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2024-I. Los jugadores del cuadro 'tiburón' reclamaron intensamente contra el árbitro Jorge Duarte, luego del primer gol de Leonardo Castro en el estadio El Campín, debido a que el autor del tanto, en la jugada previa al tiro de esquina que finalizó en anotación del pereirano, no pitó una falta en contra de Edwin Herrera por parte del delantero de Millonarios.

Tras ello, los jugadores del Junior dejaron saber que estaban molestos con la decisión y tras el saque de mitad de cancha, luego del gol, decidieron ceder el balón y no jugar, momentáneamente el partido.

Bajo este contexto, la periodista Claudia Helena Hernández, en la posterior rueda de prensa, preguntó sobre esta acción en la que manifestó que, a sabiendas que el juez central es el que tiene la potestad de que pitar y que no, el Junior es el que, finalmente, se deja hacer el gol.

"''Profe' (Arturo Reyes), independientemente de que el árbitro no haya pitado la jugada, se sabe que el arbitro es el único que pita y la jugada sigue. Entonces, ¿Por qué Junior no siguió y se descuido en el cobro, descuidando la rápida ejecución de Millonarios en el tiro de esquina y se dejaron hacer el gol? Ahí la culpa no es de nadie, sino de ustedes mismos, porque el arbitro es el que pita, el arbitro no pitó la jugada, siguió y simplemente dio continuidad?, fue la pregunta de la comunicadora que se vio interrumpida en reiteradas ocasiones por risas y carcajadas del plantel del equipo 'currambero', el cual acudió a la atípica rueda de prensa.

Tras ello, Arturo Reyes respondió con cierto evidente disgusto. "En ese momento, nos quedamos todos reclamando, pero nosotros no decimos que el gol no sea valido. Lo que estábamos protestando es que el mismo línea le estaba comentado al árbitro que era falta y el juez no tomó la decisión como tenía que hacerla, eso es todo", manifestó el entrenador que terminó con cara 'de pocos amigos'.

Tras ello, Claudia Helena le preguntó a Carlos Bacca, capitán del Junior, sobre una de las jugadas que también dio de que hablar, pues el número '70' vio la roja directa en los minutos finales del partido, tras un presunta agresión a Andrés Llinás, jugador de Millonarios. Finalmente, Jorge Duarte fue llamado por el VAR y desestimó su decisión inicial, anulando la expulsión y amonestándolo, simplemente.

"¿Carlos, que pasó en la jugada final que se quiso hacer cuando le dieron la roja y despues se la cambiaron por la amarilla en la falta sobre Llinás?", preguntó. "Que fue roja, después que fue amarilla y después que no me expulsaron", respondió Bacca con cierto sarcasmo.

"No, por eso, pero, ¿qué fue lo que pasó en esa jugada que usted fue el que la provocó?", insistió Claudia Helena. "No pasó nada, si el mismo VAR lo llamó, no pasó nada. Menos voy a agredir a un compañero, eso no está en mi. No me lo permitiría yo, ni mi familia, el agredir a un compañero de esa manera", recalcó Bacca Ahumada.

Tras ello, Arturo Reyes 'metió la cucharada' antes de que el próximo periodista iniciara la siguiente pregunta, asegurando que hay personas que se siguen quedando con aquella polémica jugada en partido contra Pereira, respecto al gol de Steven Rodríguez que terminó dando la vuelta al mundo por presunto fuera de juego de Carlos Bacca. "Yo creo que se están quedando con la jugada de Pereira. Ya eso pasó", con notable molestia aseguró el estratega.

Ya en la rueda de prensa de Millonarios, en la que Alberto gamero y Álvaro Montero fueron protagonistas, el periodista Mauricio Gordillo de 'LosMillonarios.net', alzó la voz en señal de protesta contra los jugadores del Junior por el "irrespeto" que Claudia Helena Hernández había sufrido por parte del plantel del Junior. "Permítanme un segundo. Quiero sentar la voz de protesta ante la Dimayor por el irrespeto que acaba de sufrir nuestra compañera Claudia Helena por parte de los jugadores del Junior. No es justo y no está bien que ellos, los protagonista del espectáculo, se burlen de nosotros. Merecemos el mismo respeto que merecen ellos que están allá", destacó.

Acá todo lo que sucedió

¡OTRA POLÉMICA RUEDA DE PRENSA!



¿Quién es la persona irrespetuosa?



¿La periodista Claudia Hernández (RCN Radio) por afirmar que Junior se dejó hacer el gol del 1-0 o el técnico Arturo Reyes por reírse?



¿Es correcta la protesta del comunicador partidario Mauricio Gordillo? pic.twitter.com/r2lvMGFfiO — Paolo Arenas (@PaoloArenas) April 18, 2024