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Gol Caracol  / Reviva la victoria 0-1 de Canadá sobre Sudáfrica, en partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
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Reviva la victoria 0-1 de Canadá sobre Sudáfrica, en partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Comenzaron las rondas de eliminaciones directas en el Mundial 2026, y Sudáfrica y Canadá rivalizaron en el SoFi Stadium, en Los Ángeles.'Les rouges' avanzaron a los octavos de final.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 28 de jun, 2026
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Acción de juego entre Sudáfrica y Canadá en el Mundial 2026.
Acción de juego entre Sudáfrica y Canadá en el Mundial 2026.
Foto: AFP
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  • 03:58 p. m.
    ⏱️¡FINAL del partido!⏱️

    Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica y está en octavos de final del Mundial 2026. 'Les rouges' esperan por Países Bajos o Marruecos.

    • Publicidad

  • 03:53 p. m.
    ⚽🇨🇦🍁¡GOOOOOL de Canadá! ⚽🇨🇦🍁

    Stephen Eustáquio puso a ganar a Canadá 1-0 sobre Sudáfrica. Celebran en las tribunas los hinchas del seleccionado norteamericano.

  • 03:52 p. m. - ⏱️¡Minuto 90!⏱️
    ⏱️¡Se juega la adición del ST!⏱️

    Serán cinco minutos más.

  • 03:46 p. m. - ⏱️¡Minuto 84!⏱️
    👊🏻🟡🟢¡Se animó Sudáfrica!👊🏻🟡🟢

    Lanzamiento desde la media distancia de los 'bafana bafana', pero Maxime Crépeau se quedó con la opción sin problemas.

  • 03:41 p. m.
    ⏱️¡Minuto 80! ⏱️

    Últimos minutos en el estadio de Los Ángeles. ¿Se abrirá el marcador?

  • 03:36 p. m.
    😁🍁 ¡Debuta Alphonso Davies!😁🍁

    La gran estrella de la Selección Canadá ya se encuentra en el campo de juego del estadio de Los Ángeles. ¿Hará la diferencia?

  • 03:34 p. m. - ⏱️¡Minuto 71!⏱️
    🔃🍁🇨🇦 ¡Sustituciones en Canadá!🔃🍁🇨🇦

  • 03:29 p. m.
    🥤✔️⌚¡PAUSA por hidratación!🥤✔️⌚

    Tiempo para que los jugadores tomen un nuevo aire y recapitulen ideas y estrategias.

  • 03:27 p. m.
    😱 ¡Se salvó Sudáfrica! 😱

    Buena jugada por parte de Canadá y hubo una salvada providencial de Mbekezeli Mbokazi, antes de que Jonathan David quedara con opción clara de remate al arco.

  • 03:24 p. m.
    ⏱️¡Minuto 60!⏱️

    No se mueve el marcador en el estadio de Los Ángeles. De continuar así, habrá alargue.

  • 03:17 p. m. - ⏱️¡Minuto 54!⏱️
    🟨 ¡Amonestado en Canadá!🟨

    Nathan Saliba vio la tarjeta amarilla.

  • 03:14 p. m.
    🔂 ¡La sustitución de Sudáfrica! 🔂

  • 03:07 p. m.
    ⏱️¡Comenzó el segundo tiempo!⏱️

    Rodó el balón para la etapa complementaria entre Sudáfrica y Canadá. ¡Hubo cambios en los 'bafana bafana'.

  • 02:51 p. m.
    ⏱️¡Final del primer tiempo!⏱️

    Sudáfrica y Canadá se van empatando al descanso. ¿Habrá goles en el complemento?

  • 02:47 p. m. - ⏱️¡Minuto 45!
    ⏱️¡Se juega la adición del PT!⏱️

    Serán tres minutos más en esta primera parte. Sudáfrica y Canadá siguen 0-0.

  • 02:47 p. m.
    😱🍁🇨🇦 ¡La tuvo Canadá, lo sacaron en la línea!😱🍁🇨🇦

    Modiba sacó en la línea la que era un gol cantado de Canadá. Y luego, en la siguiente acción,el golero sudafricano evitó que su arco fuera vulnerado. ¡Hubo lamento para los norteamericanos!

  • 02:43 p. m. - ¡Minuto 40!
    ⏱️¡Últimos minutos del PT!⏱️

    El marcador no se mueve entre sudafricanos y canadienses. En las gradas esperan alguna emoción por parte de los protagonistas en cancha.

  • 02:36 p. m. - ⏱️¡Minuto 34!⏱️
    👊🏻🍁¡Intención de Canadá!👊🏻🍁

    Remate desde afuera del área de Tani Oluwaseyi; sin problemas para el golero de Sudáfrica.

  • 02:34 p. m.
    ⏱️¡Minuto 33!⏱️

    Canadá hace circular el balón en busca de algún espacio por parte de los sudáfricos. No obstante, estos últimos recuperan la esférica de inmediato.

  • 02:25 p. m.
    🥤⌚¡PAUSA para hidratación!🥤⌚

    Llegó el momento para que los jugadores se hidraten y repasen las estrategias.

  • 02:24 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 21!⏱️
    ✔️🍁 Opción para Canadá✔️🍁

    Cabezazo de Derek Cornelius y el golero de Sudáfrica no tuvo inconvenientes para quedarse con el balón.

  • 02:17 p. m.
    ⏱️¡Minuto 15!⏱️

    El marcador no se mueve, pero los equipos han tenido aproximaciones al pórtico rival.

  • 02:11 p. m.
    ⏱️⚽¡Primeros minutos!⏱️⚽

    Es Sudáfrica el que trata de inclinar la cancha a su favor. Canadá juega a la contra.

  • 02:04 p. m.
    ⏱️⚽¡Comenzó el partido! ⏱️⚽

    Ya juegan Sudáfrica y Canadá por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026. ¿Cómo quedará el compromiso?

  • 02:03 p. m.
    🟡🟢😎¡Buen ambiente en los 'bafana bafana!🟡🟢😎

  • 01:54 p. m.
    🍁👊🏻Entrada en calor de los 'canucks'🍁👊🏻

  • 01:47 p. m.
    ✔️🟡🟢¡Así formará Sudáfrica!✔️🟡🟢

  • 01:46 p. m. - 👊🏻⚽¡TITULARES definidas!👊🏻⚽
    🍁🇨🇦✔️ ¡El XI de Canadá!🍁🇨🇦✔️

  • 01:02 p. m.
    🗣️ Voces de los protagonistas

    El seleccionador de Sudáfrica, el belga Hugo Broos, alabó este sábado a Canadá, su rival de este domingo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al asegurar que será un equipo muy difícil de superar por sus buenas condiciones y habilidades.

    Canadá "es un equipo muy físico. Van a por todas desde el primer momento y durante los 90 minutos (...) No vamos a tener ni un segundo de paz porque están constantemente encima del balón", afirmó Broos en rueda de prensa.

  • 12:44 p. m.
    🤔⏱️ ¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️

    ⏱️A las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el SoFi Stadium, en Los Ángeles.

  • 12:43 p. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Sudáfrica y Canadá por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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