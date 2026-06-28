Reviva la victoria 0-1 de Canadá sobre Sudáfrica, en partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

🗣️ Voces de los protagonistas

El seleccionador de Sudáfrica, el belga Hugo Broos, alabó este sábado a Canadá, su rival de este domingo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al asegurar que será un equipo muy difícil de superar por sus buenas condiciones y habilidades.

Canadá "es un equipo muy físico. Van a por todas desde el primer momento y durante los 90 minutos (...) No vamos a tener ni un segundo de paz porque están constantemente encima del balón", afirmó Broos en rueda de prensa.