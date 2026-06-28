Reviva la victoria 0-1 de Canadá sobre Sudáfrica, en partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica y está en octavos de final del Mundial 2026. 'Les rouges' esperan por Países Bajos o Marruecos.
- 03:58 p. m.⏱️¡FINAL del partido!⏱️
- 03:53 p. m.⚽🇨🇦🍁¡GOOOOOL de Canadá! ⚽🇨🇦🍁
Stephen Eustáquio puso a ganar a Canadá 1-0 sobre Sudáfrica. Celebran en las tribunas los hinchas del seleccionado norteamericano.
- 03:52 p. m. - ⏱️¡Minuto 90!⏱️⏱️¡Se juega la adición del ST!⏱️
Serán cinco minutos más.
- 03:46 p. m. - ⏱️¡Minuto 84!⏱️👊🏻🟡🟢¡Se animó Sudáfrica!👊🏻🟡🟢
Lanzamiento desde la media distancia de los 'bafana bafana', pero Maxime Crépeau se quedó con la opción sin problemas.
- 03:41 p. m.⏱️¡Minuto 80! ⏱️
Últimos minutos en el estadio de Los Ángeles. ¿Se abrirá el marcador?
- 03:36 p. m.😁🍁 ¡Debuta Alphonso Davies!😁🍁
La gran estrella de la Selección Canadá ya se encuentra en el campo de juego del estadio de Los Ángeles. ¿Hará la diferencia?
- 03:34 p. m. - ⏱️¡Minuto 71!⏱️🔃🍁🇨🇦 ¡Sustituciones en Canadá!🔃🍁🇨🇦
71’ - Substitutions:— CANMNT (@CANMNT_Official) June 28, 2026
Jacob Shaffelburg ⬆️
Promise David ⬆️
Liam Millar ⬇️
Tani Oluwaseyi ⬇️
🇨🇦 0-0 🇿🇦 #CANMNT pic.twitter.com/tjgtwItSAW
- 03:29 p. m.🥤✔️⌚¡PAUSA por hidratación!🥤✔️⌚
Tiempo para que los jugadores tomen un nuevo aire y recapitulen ideas y estrategias.
- 03:27 p. m.😱 ¡Se salvó Sudáfrica! 😱
Buena jugada por parte de Canadá y hubo una salvada providencial de Mbekezeli Mbokazi, antes de que Jonathan David quedara con opción clara de remate al arco.
- 03:24 p. m.⏱️¡Minuto 60!⏱️
No se mueve el marcador en el estadio de Los Ángeles. De continuar así, habrá alargue.
- 03:17 p. m. - ⏱️¡Minuto 54!⏱️🟨 ¡Amonestado en Canadá!🟨
Nathan Saliba vio la tarjeta amarilla.
- 03:14 p. m.🔂 ¡La sustitución de Sudáfrica! 🔂
46' sub for Bafana Bafana as Mbatha takes the place of Relebohile Mofokeng #BafanaBafana#BafanaPride#FIFAWorldCup pic.twitter.com/K7bWHvBph2— Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 28, 2026
- 03:07 p. m.⏱️¡Comenzó el segundo tiempo!⏱️
Rodó el balón para la etapa complementaria entre Sudáfrica y Canadá. ¡Hubo cambios en los 'bafana bafana'.
- 02:51 p. m.⏱️¡Final del primer tiempo!⏱️
Sudáfrica y Canadá se van empatando al descanso. ¿Habrá goles en el complemento?
- 02:47 p. m. - ⏱️¡Minuto 45!⏱️¡Se juega la adición del PT!⏱️
Serán tres minutos más en esta primera parte. Sudáfrica y Canadá siguen 0-0.
- 02:47 p. m.😱🍁🇨🇦 ¡La tuvo Canadá, lo sacaron en la línea!😱🍁🇨🇦
Modiba sacó en la línea la que era un gol cantado de Canadá. Y luego, en la siguiente acción,el golero sudafricano evitó que su arco fuera vulnerado. ¡Hubo lamento para los norteamericanos!
- 02:43 p. m. - ¡Minuto 40!⏱️¡Últimos minutos del PT!⏱️
El marcador no se mueve entre sudafricanos y canadienses. En las gradas esperan alguna emoción por parte de los protagonistas en cancha.
- 02:36 p. m. - ⏱️¡Minuto 34!⏱️👊🏻🍁¡Intención de Canadá!👊🏻🍁
Remate desde afuera del área de Tani Oluwaseyi; sin problemas para el golero de Sudáfrica.
- 02:34 p. m.⏱️¡Minuto 33!⏱️
Canadá hace circular el balón en busca de algún espacio por parte de los sudáfricos. No obstante, estos últimos recuperan la esférica de inmediato.
- 02:25 p. m.🥤⌚¡PAUSA para hidratación!🥤⌚
Llegó el momento para que los jugadores se hidraten y repasen las estrategias.
- 02:24 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 21!⏱️✔️🍁 Opción para Canadá✔️🍁
Cabezazo de Derek Cornelius y el golero de Sudáfrica no tuvo inconvenientes para quedarse con el balón.
- 02:17 p. m.⏱️¡Minuto 15!⏱️
El marcador no se mueve, pero los equipos han tenido aproximaciones al pórtico rival.
- 02:11 p. m.⏱️⚽¡Primeros minutos!⏱️⚽
Es Sudáfrica el que trata de inclinar la cancha a su favor. Canadá juega a la contra.
- 02:04 p. m.⏱️⚽¡Comenzó el partido! ⏱️⚽
Ya juegan Sudáfrica y Canadá por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026. ¿Cómo quedará el compromiso?
- 02:03 p. m.🟡🟢😎¡Buen ambiente en los 'bafana bafana!🟡🟢😎
20 minutes to go bafethu!! 🇿🇦🔥⚽️— Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 28, 2026
The vibes are immaculate #BafanaBafana #BafanaPride #FifaWorldCup pic.twitter.com/UtVxIkSVFt
- 01:54 p. m.🍁👊🏻Entrada en calor de los 'canucks'🍁👊🏻
Minutes away from the knockout round 🥊— CANMNT (@CANMNT_Official) June 28, 2026
🇨🇦 🇿🇦 #CANMNT pic.twitter.com/3mS5k8dY51
- 01:47 p. m.✔️🟡🟢¡Así formará Sudáfrica!✔️🟡🟢
Bafana Bafana Starting XI vs Canada— Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 28, 2026
⚽️ Bafana Bafana 🇿🇦 vs Canada 🇨🇦
📅 Sunday, 28 June 2026
🏟️ Los Angeles Stadium
🕕 Kick-off: 21:00pm SA Time
🖥 SABC 1/3 & SABC+#Fifaworldcup #BafanaPride #BafanaBafana pic.twitter.com/gm5EGPbjJc
- 01:46 p. m. - 👊🏻⚽¡TITULARES definidas!👊🏻⚽🍁🇨🇦✔️ ¡El XI de Canadá!🍁🇨🇦✔️
Today’s starters, presented by @GE_Appliances— CANMNT (@CANMNT_Official) June 28, 2026
🍁 Moïse and DC at the back
🍁 Tajon and Liam provide the width
🍁 JD and Tani up top
🇨🇦 🇿🇦
LET’S GO #CANMNT pic.twitter.com/YiUt0ADYtz
- 01:02 p. m.🗣️ Voces de los protagonistas
El seleccionador de Sudáfrica, el belga Hugo Broos, alabó este sábado a Canadá, su rival de este domingo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al asegurar que será un equipo muy difícil de superar por sus buenas condiciones y habilidades.
Canadá "es un equipo muy físico. Van a por todas desde el primer momento y durante los 90 minutos (...) No vamos a tener ni un segundo de paz porque están constantemente encima del balón", afirmó Broos en rueda de prensa.
- 12:44 p. m.🤔⏱️ ¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️
⏱️A las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el SoFi Stadium, en Los Ángeles.
- 12:43 p. m.👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼
👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Sudáfrica y Canadá por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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