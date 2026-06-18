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Gol Caracol  / 🔴Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del Mundial 2026
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🔴Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del Mundial 2026

El SoFi Stadium se alista para el compromiso entre suizos y bosnios, que es válido por la segunda jornada del grupo B del Mundial 2026. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 18 de jun, 2026
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Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan en el Mundial 2026.
Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan en el Mundial 2026.
Fotos: AFP
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  • 01:53 p. m.
    👊🏻 ¡Salen los equipos a la cancha!👊🏻

    Están listos los protagonistas para el compromiso del grupo B del Mundial.

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  • 01:42 p. m.
    👊🏻🇧🇦 ¡Así va Bosnia y Herzegovina! 👊🏻🇧🇦

  • 01:40 p. m. - ☑️👊🏻⚽ ¡TITULARES confirmadas!☑️👊🏻⚽
    🇨🇭 ¡El XI de Suiza!🇨🇭

  • 01:37 p. m.
    🤔☑️⚽ ¿Cómo está el grupo B? 🤔☑️⚽
    1. Suiza, 1 punto
    2. Canadá, 1 punto
    3. Catar, 1 punto
    4. Bosnia y Herzegovina, 1 punto
  • 01:35 p. m.
    ⏱️🤔¿A qué hora es el partido? ⏱️🤔

    A las 2:00 de la tarde, rodará el balón en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles.

  • 01:31 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Suiza y Bosnia y Herzegovina, por la segunda fecha del grupo B.

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