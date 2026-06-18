🔴Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del Mundial 2026

👊🏻 ¡Salen los equipos a la cancha!👊🏻
Están listos los protagonistas para el compromiso del grupo B del Mundial.
Están listos los protagonistas para el compromiso del grupo B del Mundial.
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🇨🇭🆚🇧🇦 Ovo je sastav koji je naš selektor Sergej Barbarez odabrao za susret za Švajcarskom!— NFS BIH (@NFSBiH) June 18, 2026
💙💛Sretno Zmajevi! 🐉#NFSBiH #zmajevi #FIFAWorldCup2026 #dreambigdreambih pic.twitter.com/RnZu7YSsLd
Unsere Startelf für das zweite Gruppenspiel— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 18, 2026
Notre onze de départ pour le 2e match de groupe
Il nostro undici titolare per la seconda partita del girone
📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2 pic.twitter.com/Do0PLSJoyM
A las 2:00 de la tarde, rodará el balón en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles.
Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Suiza y Bosnia y Herzegovina, por la segunda fecha del grupo B.
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