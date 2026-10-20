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Gol Caracol  / Técnico filtró decepción con Cristiano Ronaldo; "yo lo confronté, me dejó tirado"

Técnico filtró decepción con Cristiano Ronaldo; "yo lo confronté, me dejó tirado"

A horas de que ser sancionado en la Selección de Portugal; ahora, el 'bicho' nuevamente vuelve a ser portada de todos los diarios, tras polémicas declaraciones que lo dejan 'mal parado'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Cristiano Ronaldo, delantero portugués, en un partido del Mundial 2026
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, en un partido del Mundial 2026
AFP

Tras varios años de versiones al aire e incertidumbre respecto a lo que en verdad sucedió con aquel Manchester United de Ten Hag; ahora, fue el mismo estratega neerlandés, quien decidió ‘romper’ el silencio y hablar sobre todo lo que fue su paso por el banquillo de los ‘red devils’.

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Y evidentemente, el tema principal fue Cristiano Ronaldo. El entrenador de 56 años, que otorgó una entrevista para ‘The Athletic’, dio sorprendentes declaraciones, dejando claro que fue el mismo portugués quien “lo decepcionó” por varios comportamientos que lo obligaron a relegarlo al banquillo de suplentes.

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Incluso, Ten Hag reveló que el luso no estaba en condiciones, además de no aportar con y sin pelota al equipo dentro del terreno de juego. “Yo viajé a Portugal para hablar con él sobre lo que yo apuntaba a hacer antes de llegar a United. Obviamente es uno de los mejores de la historia del fútbol, lo respeto muchísimo, pero en aquel momento, como entrenador, tenía que tomar una decisión racional y sostener a los jugadores que admiro", indicó de entrada el neerlandés.

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"Es una idea equivocada decir que yo esperaba que presione, que estaba exhausto. Pero no podía correr ni con la posesión, ni sin ella. Y el motivo era que no se preparaba. Todo equipo top debe abrazar a su mejor jugador, pero él tiene que trabajar para el equipo. Le estaba diciendo a sus compañeros que se 'guarden las piernas' en los entrenamientos. Lo entiendo si estás en forma; tienes sesiones, puedes guardarte, pero primero uno se tiene que entrenar para llegar a ese estado físico", agregó Ten Hag, referente al comportamiento del portugués en su último paso por Manchester United.

Sumado a eso, el neerlandés también reveló que tuvo cruce directo con Cristiano, a quien le pidió varias funciones, que al final no logró cumplir y a eso su forzada salida del equipo, que dio mucho de qué hablar en todo el mundo del fútbol.

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“Yo lo confronté por esto. Muchas veces le dije 'Ronnie, todos queremos que llegues a la posición correcta, pero si no llegas al área no puedes convertir'. No era capaz de hacer esto. Los jugadores tienen que actuar, tienen una gran responsabilidad. Para muchos, el fútbol no es la máxima prioridad. Y no lo era para algunos en United”, concluyó Erik Ten Hag.

Cristiano Ronaldo junto a Erik Ten Hga, en su paso por el Manchester United.
Cristiano Ronaldo junto a Erik Ten Hga, en su paso por el Manchester United.
Foto: AFP.

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Cabe destacar que, en su momento, el portugués había manifestado sentirse irrespetado por el entrenador de 56 años, quien, incluso, hubo partidos donde no lo ingresaba o, peor aún, buscaba darle entrada al campo faltando menos de diez minutos para el final.

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