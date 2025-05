"Tenemos una cuenta pendiente con Millonarios en la liga, la vamos a saldar"

Atlético Nacionalno solo es el club más grande del fútbol colombiano. Además de su extenso palmarés de títulos, el 'rey de copas' posee una de las canteras más ricas del balompié 'cafetero', de la cual han surgido innumerables jugadores que han dejado en alto el nombre del país en el exterior.

Uno de ellos es Éider Ocampo, lateral derecho de 21 años, nacido en Tumaco (Nariño) el 3 de octubre de 2003. El defensor, formado en las fuerzas básicas del club antioqueño, se dio a conocer con Fortaleza en 2022, pero fue en Nacional donde demostró su gran capacidad técnica, lo que le valió ser tenido en cuenta por Héctor Cárdenas en la Selección Colombia Sub-20 en 2023.

Actualmente, Éider Ocampo milita en el Vancouver Whitecaps, una franquicia canadiense que participa en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, donde el jugador colombiano está desplegando todo su talento con la ilusión de dar el salto al fútbol europeo.

Éider Ocampo y su experiencia en la MLS

Éider Ocampo, jugador colombiano que actúa para Vancouver Whithecaps Vancouver Whithecaps

Publicidad

El diálogo con Gol Caracol, el exjugador de Atlético Nacional, habló de cómo ha sido su experiencia en el fútbol de Estados Unidos al servicio del Vancouver Whithecaps, equipo con el que tendrá la oportunidad de disputar la final de la Copa de Campeones de la Concacaf este domingo 1 de junio contra el Cruz Azul de Kevin Mier y Willer Ditta.

¿Cómo se ha sentido en Canadá?

Publicidad

"Todo muy bien. Al principio me costó un poquitíco, pero tuve compañeros muy buenos que me ayudaron a adaptarme muy rápido, y nada, ahora estoy muy contento. Estoy jugando, mi familia también está muy bien, muy contenta porque yo estoy acá luchando por mis sueños. Entonces, nada, amañadito en Vancouver".

¿Qué fue lo que más se complicó allá?

"Creo que lo que más me costó fue el idioma, porque no lo hablaba. Entonces, me costaba un poquito comunicarme con las personas, entender qué decían, y eso a veces me frustraba. Empecé a tomar clases de inglés para adaptarme rápido. No lo hablo muy fluido, pero ya entiendo bastante y eso me ha ayudado mucho últimamente."

¿Por qué la MLS?

Publicidad

"Tuve muchas ofertas de Europa, pero quise venir acá para seguir aprendiendo un poco más. Mi sueño, obviamente, es jugar en Europa, pero dije: 'Vamos a dar el salto a la MLS, a aprender, a cambiar un poco mi estilo de vida, a aprender inglés, un idioma nuevo también'. Entonces, como que quise seguir creciendo acá un poquito para estar muy listo para lo que se viene a futuro".

Éider Ocampo junto a Jordi Alba en un partido de la MLS Vancouver Whithecaps

¿Está pendiente de Atlético Nacional?

Publicidad

"Siempre estoy pendiente del Verde, no se le puede perder de vista. Siempre siguiendo a Nacional, a los parceros. Me he dado cuenta de que ya no ponen tanto a los juveniles, pero bueno, ahí estamos, siempre apoyando".

¿Le quedó alguna 'espinita' en su paso por Nacional?

"Tenemos una cuenta pendiente con Millonarios ahí en la liga. Eso, haz de cuenta, la saldamos en unos 10 añitos cuando vuelva. A los 31, 32 añitos solucionamos eso."

¿Qué recuerda usted de esa final?

Publicidad

"Cuando hizo el gol 'La Fiera', nosotros estábamos así, pero en silencio porque no nos dejaron estar ni en los palcos (El Campín). Estábamos allá, en el camerino, viendo el partido en un televisorcito dentro del estadio. Y nosotros mirando ahí, y el estadio se movía a veces. Y de un momento a otro se quedó en silencio como tres minutos. Yo decía: '¿Pero qué pasó? ¿Por qué no hacen bulla, qué pasó?' Y sí señor, ahí en la televisión sale que gol de 'La Fiera' y celebramos."

Y agregó: "Cuando hizo el gol Andrés Llinás, ese estadio casi se cae, eso temblaba durísimo. Pero bueno, ya nos las cobramos en Medellín. Falta poner el 2-1 y sellar eso de una vez."

Publicidad

¿Cómo ve a Nacional para los cuadrangulares?

"Los dos grupos están muy muy duros, yo voy por el verde. Nacional es un equipo de jerarquía, un equipo que sabe realmente lo que quiere".

¿Con qué equipo le gustaría que jugará la final?

"Contra Medellín, que sea el clásico paisa la final que se vuelva una locura esa ciudad. Sería un buen desquite para nosotros".

Publicidad

¿Qué expectativas tiene de la final contra Cruz Azul?

"De locos, el primer año que estoy en Vancouver y ya llegando a una final importante acá en el país. Muy contento también de volver a ver a Kevin Mier, al parcerito que le está yendo muy bien; lo felicito porque está allá en Cruz Azul. Vamos con toda a la final, estoy muy emocionado y a la expectativa de lo que se viene. Sé que con la bendición de Dios vamos a traer ese título de allá y vamos a festejar con todos los canadienses acá".

Publicidad

Números de Éider Ocampo en Vancouver Whitecaps

Éider Ocampo jugador colombiano al servicio del Vancouver Whithecaps Vancouver Whithecaps

Desde que arribó al conjunto canadiense a mediados de 2024, Ocampo ha disputado un total de 25 partidos en todas las competiciones, con un registro de un gol y una asistencia en 1.532 minutos de juego.