Novak Djokovic, duro tras abandono en el Abierto de Australia: a hinchas les dolió el bolsillo

El serbio Novak Djokovic, séptimo favorito, desveló en la rueda de prensa posterior a su abandono por lesión, frente al alemán alemán Alexander Zverev, en las semifinales del Abierto de Australia que si hubiera ganado el primer set, "tal vez lo hubiera intentado".

"Hay alguna posibilidad de que este haya sido mi último. ¿Quién sabe? Tendré que ver cómo va la temporada. Quiero seguir adelante", comentó el serbio que cayó en la misma ronda de semifinales en la edición pasada.

El de Belgrado tampoco pudo confirmar a los periodistas en rueda de prensa si su aventura junto al británico Andy Murray como entrenador proseguirá.

“No lo sé. Estamos ahora decepcionados con lo que acaba de suceder, no hemos hablado del futuro todavía. Acabamos de salir de la pista. Tendré una charla con Andy y le agradeceré por haber estado aquí conmigo. Le daré mi valoración y veremos cómo se siente él, y de ahí daremos el siguiente paso”, comentó.

Novak Djokovic, tenista serbio, celebra su victoria en los cuartos de final del Australian Open 2025 AFP

Publicidad

"No sé qué decir. La gente ha venido, ha pagado las entradas esperando un gran partido, que no ha tenido. Desde esa perspectiva, puedo entenderlo. Estoy haciendo todo lo posible por comprenderlos, pero no estoy seguro de si me entienden o si siquiera quieren entenderme", dijo el famoso tenista.

"Sé cómo funciona mi cuerpo, lo que siento y sé lo mucho que he dado a este torneo en los últimos 20 años. Voy a parar aquí, para no seguir hablando en la dirección equivocada", finalizó visiblemente molesto.

Publicidad

¿Qué dijo Zverev sobre el retiro de Novak Djokovic?

El alemán Alexander Zverev, que este viernes se clasificó a la final del Abierto de Australia, lamentó los abucheos del público dirigidos a Novak Djokovic, que se retiró lesionado tras perder el primer set (7-6 (5)), y recordó todo lo que le ha al tenis el serbio en los últimos veinte años.

"Sé que todos pagaron entradas para ver una gran batalla, pero deben entender lo que ha dado Novak al deporte en los últimos 20 años, ha dado toda su vida y ha ganado este torneo con una rotura abdominal y en los isquiotibiales. Si no ha continuado es por un problema en su pierna, así que hay que mostrar mucho amor para Novak también", comentó el alemán.