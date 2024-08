'Tino' Asprilla, en El Desafío: "El 'Pibe' Valderrama me convirtió en mejor futbolista"

Faustino 'Tino' Asprilla y Carlos 'Pibe' Valderrama se llevaron todas las miradas en la noche de este jueves 8 de agosto en el programa 'El Desafío', de Caracol Televisión. En medio del reality más visto en Colombia, los exfutbolistas de la 'tricolor' evocaron ciertas anécdotas con los participantes, de lo que fue su pasado futbolero, y llamó la atención una en particular del exnúmero '11', que no dudó en tirarle flores al samario.

Así fue como el popular 'Fausto' sostuvo que si no fuerapor el 'Pibe', él no hubiese brillado y tenido gran repercusión con la 'amarilla' en cada partido y competición. Asprilla aseguró que el 'Mono' lo motivó siempre en pro de mejorar; lo condujo a ser un gran jugador en la Selección Colombia.

¿Qué dijo Faustino 'Tino' Asprilla del 'Pibe' Valderrama en El Desafío?

En ese orden de ideas, el exjugador del Parma italiano recordó esas vivencias que tuvo con el mítico '10' de la 'tricolor' en grandes campeonatos. Faustino complementó que el del barrio El Pescaíto, en Santa Marta, lo ayudó a ser mejor.

"Uno cuando jugaba con el 'Pibe' Valderrama y me hacía un pase, yo me comía el gol, le hacía a uno así (abría los brazos), 'ey, mete esa mondá', no puedes pasar todo el día comiéndose goles (decía el Pibe). Fresco, ahorita la meto, le contestaba al Pibe. Cuando me ponía el otro, hacia gol. Ahí venía y me decía: 'viste que eras capaz'. Él lo animaba a uno, me convirtió en mejor futbolista, me ayudó a ser mejor, acá ustedes tienen que ser competitivos, mejores día a día", fueron las palabras que pronunció el 'Tino' Asprilla en medio de 'El Desafío' 20 años.

Carlos Valderrama, junto a Faustino Asprilla. Dos leyendas de Colombia. ARCHIVO PARTICULAR

Los participantes de dicho programa estuvieron atentos a cada una de las palabras del exdelantero de la Selección Colombia, quien ya estuvo en el 2005 en 'El Desafío'.

De otro lado, los exjugadores de la 'tricolor' tuvieron un particular duelo con la famosa '21'. El 'Pibe' se llevó la contienda frente al 'Tino'. Así recordaron sus mejores épocas y retomaron esa popularidad gracias a su presencia en la pantalla de Caracol Televisión.