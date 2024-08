Dolor que al 'Tino' no se le quita del alma; jamás superará la muerte de su gran amor

Faustino Asprillaes considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de Colombia. El 'Tino' era de esos 'killers' de la 'tricolor' en la década de los 90 y su talento fue de exportación hacia las grandes ligas del mundo, como el caso de la Serie A y de la Premier League. No obstante, el oriundo de Tuluá no hubiese podido llegar a la cúspide de su carrera deportiva sino fuera por el apoyo de su mamá: Marcela Hinestroza.

La progenitora del exjugador del Parma italiano falleció el 1 de mayo de 1993, en Colombia, mientras éste cumplía con sus compromisos laborales en la escuadra 'I Crociati'. Este dolor no se le quita del alma; jamás superará la muerte de su gran amor, al que fuera el número '11' de la Selección Colombia en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

El popular 'Fausto', que volverá a ser parte del programa Desafío junto a Carlos 'Pibe' Valderrama, recordó en una entrevista a su madre Marcela y de cómo ella fue importante para sus éxitos en el balompié.

¿Qué dijo Faustino Asprilla de su mamá y de cómo influyó en su carrera como futbolista?

Así fue como en medio del programa 'La Sala con Laura Acuña', el 'Tino' recordó que "mi mamá se cansó de darme correa porque era insoportable, me pegaba pero era más lo que me quería. Al final, ella (Marcela Hinestroza) era mi alcahueta porque sin ella no hubiera podido jugar al fútbol. Yo tenía que estudiar en la mañana, me embutía esa comida sin masticar, salía al terminal de Tuluá para llegar a Cali, ir al entrenamiento a entrenar, luego volver a Tuluá, regresar a hacer tareas a las 10 de la noche; eso era todos los días".

Faustino 'Tino' Asprilla con Selección Colombia - Foto: AFP

Esta vivencia fue cuando el exjugador del Newcastle tenía 16 años y entrenaba en la Selección del Valle del Cauca. Faustino Asprilla siempre tendrá en el corazón a su amada madre, Marcela Hinestroza, y no duda en hablar de ella con amor a su nieta y a su hijo, Sebastián Asprilla.