¿Hubo discusión entre Alfredo Arias y el dueño del Medellín? El técnico respondió

Alfredo Arias no siguió en el banquillo de Independiente Medellín, tras perder 2-0 con el Deportivo Cali, lo que le costó el puesto al experimentado técnico uruguayo.

Por ese motivo, este jueves entrevistaron al estratega ‘charrúa’ en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio', y allí también se refirió a los rumores que había con relación a una discusión con el dueño del DIM.

¿Hubo discusión entre Alfredo Arias y el dueño del Medellín?

“No hubo ninguna discusión, el despido estuvo decidido antes de cualquier otra palabra, fue todo. En el respeto y consideración que pueda tener y el dolor que se pueda sentir, así fue comunicado que no seguíamos. Teníamos una cláusula para ellos como para nosotros, y eso fue todo. Se nos comunicó, pero no hubo discusión que originara el despido”, aseguró el extécnico del Medellín.

Cuando le preguntaron a Alfredo Arias sobre si antes de comunicarle que no seguiría, le pidieron que renunciara, el uruguayo explicó cómo se dieron esas palabras.

“No con esas palabras, dijeron que porque no daba el paso al costado, pero no lo doy ni porque vaya 5-0 perdiendo. He estado en peores situaciones como para renunciar, si algo trato de transmitir en mi accionar diario, es que no me rindo, siempre el ser humano tiene la capacidad de ir por más, y la clave de tener éxito algún día es eso”, confesó.

Acá más declaraciones de Alfredo Arias, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’:

*Un despido que lo tomó por sorpresa

“No hablé antes porque no habíamos finalizado los protocolos y requisitos que demanda una rescisión de contrato y creí pertinente que debíamos finalizar todo eso para hablar tranquilo. Las veces anteriores me fui de Colombia siempre en silencio, porque ya fuera porque no seguíamos por decisión del club o porque nosotros decidíamos, porque no había nada que decir. Mi opinión es diferente porque mi análisis a lo que pasó es de sorpresa. Uno en el fútbol está hace muchos años y sabe cuando algo se puede ver venir o no, en una relación contractual o se pueda cortar”.

*La forma en la que le comunicaron que no seguía

“Yo si la verdad que lo primero que manifesté, hay muchas versiones, enumerando los hechos de lo que ocurrió seguramente no habrá tantas versiones, que es por lo que quiero hablar. Fuimos a la conferencia de prensa, nadie nos informo que no seguimos, mis apreciaciones es que habíamos jugado mal, pero tenía la esperanza que en estos diez días para preparar el partido muy importante contra Palestino; íbamos a mejorar. Volviendo de la conferencia, nos piden para hablar el presidente y el dueño del equipo y ahí nos hacen saber que no continuábamos, que habían tomado la decisión”.

*Agradecimiento por la oportunidad en el DIM

“Siempre he intentado aún en el error y equivocándome tener la buena intención, tener siempre el respeto por donde me muevo, los que me rodean. Me voy cumpliendo ese respeto, mi trabajo y agradeciendo”.