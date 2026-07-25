🔴 Tolima vs. Junior; EN VIVO minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay 2026-II

El arquero del Tolima protagonizó una gran atajada que ahogó el grito de gol y mandó el balón al tiro de esquina.
- 08:23 p. m. - DESARROLLO7' Atajadón de Ortega
- 08:17 p. m. - INICIO0' Comenzó el partido
Ya rueda el balón en el Manuel Murillo Toro
- 08:01 p. m. - PREVIAEste es el XI inicial de Tolima
Nuestra nómina titular para enfrentar a las 8:15 pm a Junior FC, por la fecha 1 de la Liga BetPlay. ¡VAMOS TRIBU!— Club Deportes Tolima (@cdtolima) July 26, 2026
📆 Sábado 25 de julio
🕧 Hora 8:15 pm
🏟️ La Hoguera del Indio
🎟️ Entradas en https://t.co/TEg470yTnd pic.twitter.com/wZ9K7na0cG
- 08:00 p. m. - PREVIAEste es el XI inicial de Junior
- 07:58 p. m. - PREVIATodo listo en Ibagué
Aquí está la TRIBU PIJAO una vez más 🏹🔥 pic.twitter.com/EldJWHZDbV— Club Deportes Tolima (@cdtolima) July 26, 2026
- 07:57 p. m. - PREVIAEl 'tiburón' ya está en el estadio
- 07:56 p. m. - BIENVENIDOSBienvenidos
Sean bienvenidos al minuto a minuto del encuentro entre Tolima y Junior, válido por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El balón roadará a las 8:15 p.m. en el Manuel Murillo Toro.
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