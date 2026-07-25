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Gol Caracol  / 🔴 Tolima vs. Junior; EN VIVO minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay 2026-II
EN VIVO

🔴 Tolima vs. Junior; EN VIVO minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay 2026-II

Este sábado, el estadio Manuel Murillo Toro será testigo del encuentro entre 'pijaos' y 'tiburones' que se estrenarán en la Liga BetPlay 2026-II

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de jul, 2026
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Tolima vs Junior
Tolima vs Junior
Colprensa
REFRESCAR
  • 08:23 p. m. - DESARROLLO
    7' Atajadón de Ortega

    El arquero del Tolima protagonizó una gran atajada que ahogó el grito de gol y mandó el balón al tiro de esquina.

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  • 08:17 p. m. - INICIO
    0' Comenzó el partido

    Ya rueda el balón en el Manuel Murillo Toro

  • 08:01 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Tolima

  • 08:00 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Junior

  • 07:58 p. m. - PREVIA
    Todo listo en Ibagué

  • 07:57 p. m. - PREVIA
    El 'tiburón' ya está en el estadio

  • 07:56 p. m. - BIENVENIDOS
    Bienvenidos

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del encuentro entre Tolima y Junior, válido por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El balón roadará a las 8:15 p.m. en el Manuel Murillo Toro.

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