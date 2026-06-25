Túnez 1-3 Países Bajos, reviva el minuto a minuto del duelo por el Mundial 2026

90' Final
Se termina el partido con victoria de Países Bajos 3-1
Se termina el partido con victoria de Países Bajos 3-1
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El jugador del Liverpool se elevó por los aires y de cabeza remató pero el balón terminó en las manos del arquero.
Se presenta la segunda pausa de hidratación del partido
Jan Paul van Hecke marcó el 3-1 para la 'naranja mecanica' tras un certero cabezazo desde un tiro de esquina.
Túnez descuenta en el marcador gracias a un tremendo cabezazo de Hazem Mastouri
Ya rueda la pelota en el Kansas City
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Túnez y Países Bajos, correspondiente a la tercera jornada del grupo F, en el Mundial 2026.
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