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Gol Caracol  / Túnez 1-3 Países Bajos, reviva el minuto a minuto del duelo por el Mundial 2026
EN VIVO

Túnez 1-3 Países Bajos, reviva el minuto a minuto del duelo por el Mundial 2026

Este jueves, Países Bajos venció a Túnez en el estadio de Kansas City y terminaron como lideres del Grupo F. Vea acá los momentos más importantes del partido.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de jun, 2026
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Túnez vs Países Bajos en el Mundial 2026
Túnez vs Países Bajos en el Mundial 2026
AFP
REFRESCAR
  • 07:56 p. m. - FINAL
    90' Final

    Se termina el partido con victoria de Países Bajos 3-1

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  • 07:43 p. m. - DESARROLLO
    80' Gakpo estuvo cerca del cuarto

    El jugador del Liverpool se elevó por los aires y de cabeza remató pero el balón terminó en las manos del arquero.

  • 07:29 p. m. - PAUSA
    Pausa de hidrtatación

    Se presenta la segunda pausa de hidratación del partido

  • 07:22 p. m. - DESARROLLO
    61' GOOOOOOL de Países Bajosss

    Jan Paul van Hecke marcó el 3-1 para la 'naranja mecanica' tras un certero cabezazo desde un tiro de esquina.

  • 07:13 p. m. - DESARROLLO
    53' GOOOOOOL de Túnez

    Túnez descuenta en el marcador gracias a un tremendo cabezazo de Hazem Mastouri

  • 07:04 p. m. - DESARROLLO
    45' Comienza el ST

    Ya rueda la pelota en el Kansas City

  • 05:46 p. m. - ¡Listo el camerino naranja!

  • 05:45 p. m. - ¡Así formará Túnez!

  • 05:11 p. m. - ¡Así luce el estadio, previo al duelo!

  • 05:10 p. m. - ¡Así alineará Países Bajos!

  • 05:09 p. m. - ¡Fiesta total en Estados Unidos!

  • 04:15 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Túnez y Países Bajos, correspondiente a la tercera jornada del grupo F, en el Mundial 2026.

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