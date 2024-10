¿Uruguay tuvo un mal rendimiento por declaraciones de Luis Suárez? Marcelo Bielsa respondió

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, negó este martes que la polémica por las críticas de Luis Suárez en su contra esté pesando en el rendimiento del equipo, al evaluar el empate 0-0 con Ecuador en la décima fecha del premundial regional.

La Celeste no pudo con la Tri en casa al finalizar la llave de octubre del clasificatorio sudamericano hacia el Mundial de Norteamérica 2026. Es el cuarto partido sin triunfo y sin goles para una selección que brillaba y generaba mucha ilusión.

La mala racha se da en medio de las turbulencias desatadas tras los recientes dichos de Suárez, quien el 3 de octubre, semanas después de retirarse de la selección a los 37 años, acusó a Bielsa de destrato hacia el plantel y de separar al equipo. Referentes de la Celeste admitieron luego problemas de convivencia.

"Yo no ignoro la situación, pero para mí eso, si usted me dice 'No lograron jugar bien producto de los episodios que tocó vivir', mi respuesta es no. Eso no influyó", afirmó Bielsa en rueda de prensa el martes al ser consultado sobre el tema.

Uruguay vs. Ecuador. Ernesto Ryan/Getty Images

Publicidad

La semana pasada, tras perder 1-0 ante Perú en Lima, Bielsa también descartó que las críticas de Suárez tuvieran un impacto en el juego.

Este martes, el DT rosarino, que tomó las riendas de la selección uruguaya en mayo de 2023, también hizo una autocrítica.

Publicidad

"Yo soy sincero, la conclusión que debe quedar como definitiva es que Uruguay, desde mi punto de vista, tiene mejores jugadores que los rivales a los que no les pudimos ganar. Y cuando un equipo tiene mejores jugadores que el rival y no gana, siempre hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo", señaló.

Uruguay, que el año pasado venció a la campeona del mundo Argentina y también a Brasil, cayó en octubre ante Perú y entre octubre y septiembre acumuló empates ante Ecuador, Paraguay y Venezuela.