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Gol Caracol  / Vea acá el golazo de Jessica Bermeo para Cali femenino vs. Libertad, en Copa Libertadores

Vea acá el golazo de Jessica Bermeo para Cali femenino vs. Libertad, en Copa Libertadores

El Deportivo Cali femenino tuvo su debut este viernes en la Copa Libertadores frente a Libertad. Las 'azucareras' anotaron sobre el final por intermedio de Jessica Bermeo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Jugadoras de Deportivo Cali femenino y un festejo de gol en la Copa Libertadores.
Jugadoras de Deportivo Cali femenino y un festejo de gol en la Copa Libertadores.
Foto: AFP

El Deportivo Cali femenino tuvo su debut este viernes en la Copa Libertadores frente a Libertad. Las 'azucareras' se llevaron un empate sobre el final, gracias a un golazo de Jessica Bermeo.

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La capitana de las 'azucareras' sacó un potente remate desde fuera del área para vencer a la golera del cuadro paraguayo, y estableció así, el 1-1 final, en el certamen continental que se lleva a cabo en Ecuador.

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