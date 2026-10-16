Vea acá el golazo de Jessica Bermeo para Cali femenino vs. Libertad, en Copa Libertadores

El Deportivo Cali femenino tuvo su debut este viernes en la Copa Libertadores frente a Libertad. Las 'azucareras' se llevaron un empate sobre el final, gracias a un golazo de Jessica Bermeo.

La capitana de las 'azucareras' sacó un potente remate desde fuera del área para vencer a la golera del cuadro paraguayo, y estableció así, el 1-1 final, en el certamen continental que se lleva a cabo en Ecuador.

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Vea acá el golazo de Jessica Bermeo en Cali vs. Libertad, por la Copa Libertadores femenina:

⚽️😱 Jéssica Bermeo tenía planes para el final del partido.



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