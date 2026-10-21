Vea acá el golazo de Miguel Borja en Atlas vs. América, por la Liga de México

En el partido disputado en la noche de este miércoles en el Estadio Jalisco, por la Jornada 13 de la Liga MX, el delantero colombiano Miguel Borja marcó un golazo para poner en ventaja a las 'águilas' del América contra el Atlas de Camilo Vargas.

El tanto nació a partir de una maniobra por la banda liderada por el uruguayo Brian Rodríguez, quien metió un pase medido al área chica para habilitar al cordobés, quien definió de primera intención frente al arco defendido por su compatriota Camilo Vargas, y mandó el balón al fondo de las redes para certificar el 0-1 parcial.

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Vea acá el gol de Miguel Borja, en Atlas vs. América por la Liga de México:

Golazoooooo del @ClubAmerica Miguel Borja 0-1.



Pero como la baja el Rayito y le pone medio gol a Borja. pic.twitter.com/VIPEal6zpr — Fer Valdés “El 10” 🏆🏆🏆🦅 (@fervaldess) October 22, 2026