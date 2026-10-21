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Gol Caracol  / Vea acá el golazo de Miguel Borja en Atlas vs. América, por la Liga de México

Vea acá el golazo de Miguel Borja en Atlas vs. América, por la Liga de México

Miguel Borja aprovechó un buen centro desde el costado para mandar la pelota a guardar. 'El Colibrí' le marcó a Camilo Vargas, en Atlas vs. América. ¡Así fue su gol!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Miguel Borja festeja gol con América frente a Atlas en la Liga MX.
Miguel Borja festeja gol con América frente a Atlas en la Liga MX.
Foto oficial de Club América

En el partido disputado en la noche de este miércoles en el Estadio Jalisco, por la Jornada 13 de la Liga MX, el delantero colombiano Miguel Borja marcó un golazo para poner en ventaja a las 'águilas' del América contra el Atlas de Camilo Vargas.

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El tanto nació a partir de una maniobra por la banda liderada por el uruguayo Brian Rodríguez, quien metió un pase medido al área chica para habilitar al cordobés, quien definió de primera intención frente al arco defendido por su compatriota Camilo Vargas, y mandó el balón al fondo de las redes para certificar el 0-1 parcial.

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