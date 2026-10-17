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Gol Caracol  / Vea acá los dos goles de Lionel Messi en Atlanta United 1-3 Inter Miami, en la MLS

Vea acá los dos goles de Lionel Messi en Atlanta United 1-3 Inter Miami, en la MLS

El rosarino volvió a hacer gala de su jerarquía, frotando la lámpara para aparecer en los momentos determinantes del compromiso. ¡Así fueron los goles de Lionel Messi!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Lionel Messi, figura y capitán del Inter Miami.
Lionel Messi, figura y capitán del Inter Miami.
Foto: AFP

Lionel Messi firmó otra jornada memorable con la camiseta del Inter Miami al liderar el triunfo de las 'garzas' 1-3 sobre Atlanta United con una actuación magistral: marcó dos goles en el juego de este sábado por la MLS

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El 'crack' rosarino volvió a hacer gala de su jerarquía, frotando la lámpara para aparecer en los momentos determinantes del compromiso con definiciones de alta factura.

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Así fue como a los 56 y 60 minutos, respectivamente, el campeón del mundo con Argentina logró enviar el balón al fondo de la red y poner a celebrar a sus compañeros de equipo sobre el campo de juego del Mercedes-Benz Stadium.

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Vea acá los dos goles de Lionel Messi, en Atlanta United 1-3 Inter Miami por la MLS:

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