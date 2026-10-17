Vea acá los dos goles de Lionel Messi en Atlanta United 1-3 Inter Miami, en la MLS

Lionel Messi firmó otra jornada memorable con la camiseta del Inter Miami al liderar el triunfo de las 'garzas' 1-3 sobre Atlanta United con una actuación magistral: marcó dos goles en el juego de este sábado por la MLS
El 'crack' rosarino volvió a hacer gala de su jerarquía, frotando la lámpara para aparecer en los momentos determinantes del compromiso con definiciones de alta factura.
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Así fue como a los 56 y 60 minutos, respectivamente, el campeón del mundo con Argentina logró enviar el balón al fondo de la red y poner a celebrar a sus compañeros de equipo sobre el campo de juego del Mercedes-Benz Stadium.
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Vea acá los dos goles de Lionel Messi, en Atlanta United 1-3 Inter Miami por la MLS:
GOOOOOOOOOOOAL LEO MESSI!— Messi World (@M10GOAT) October 18, 2026
935TH CAREER GOAL 🐐⚽️@LOJASTOREGT pic.twitter.com/ptfFVzpztI
Messi on the break 1v1? Good luck.— Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026
Leo has his brace. 🇦🇷 pic.twitter.com/CoI15KzLpw
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