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Gol Caracol  / Vincent Kompany es noticia de última hora; se desplomó en el entreno y fue llevado por urgencias

Vincent Kompany es noticia de última hora; se desplomó en el entreno y fue llevado por urgencias

La noticia de última hora fue publicada hace pocos minutos por el diario 'Bild', que explicó lo sucedido e hizo referencia a algunos quebrantos de Kompany en los últimos días.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Vincent Kompany
Vincent Kompany: Entrenador del Bayer
AFP

Hace un par de minutos, desde Alemania dieron reveladora información sobre el estado de salud de Vincent Kompany, quien, en la práctica de este viernes, se habría desplomado en el centro de entrenamiento del equipo 'bávaro'.

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"Kompany fue trasladado en ambulancia a un hospital de Múnich el viernes. Horas antes, un helicóptero había aterrizado en el campo de entrenamiento de la calle Säbener Straße", informó el reconocido diario 'BILD', dando parte oficial del belga, quien desde días atrás ya había presentado molestias físicas por un cuadro viral que, incluso, había puesto en duda su presencia para el duelo frente a Arsenal por Champions League.

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Ampliando la información de último momento, en 'Sky Sports' agregaron que todo se había originado por un supuesto desplome al entrenador, quien se encontraba dirigiendo la práctica de este vierne junto a todo el equipo.

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"¡Hay gran preocupación por Vincent Kompany! El entrenador del FC Bayern Múnich se desplomó tras una sesión de entrenamiento. Kompany fue trasladado en ambulancia a un hospital", citó el medio británico, anteriormente mencionado, que amplió la información referente a lo sucedido con la cabeza principal del cuadro 'bávaro'.

Cabe destacar que la situación médica del belga era tema de análisis desde varios días atrás, pues, bien es sabido que Kompany estaba sufriendo de una muy fuerte infección viral. Incluso, así como lo había manifestado 'BILD', esto "le causó problemas con tejido cicatricial antiguo, lo que le dificulta subir escaleras".

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De esta manera, Kompany dirigió el duelo contra Arsenal y estuvo al frente del 'cañón', durante los últimos días, pese a su situación. Sin embargo, este viernes, parece ser que todo se complicó y el belga tuvo que ser llevado de urgencias rumbo a un centro médico para ser tratado de gran manera.

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