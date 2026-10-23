Cristiano Ronaldo sigue negado con el gol; palo le 'ahogó' el festejo con Al Nassr

Este viernes, Al Nassr volvió a la acción, enfrentando a Al-Faisaly, por el duelo correspondiente a la décima jornada en la Liga de Arabia Saudita. Y evidentemente, Cristiano Ronaldo fue protagonista.

Luego del encuentro pasado, en el que el 'bicho' erró una pena máxima y también falló un gol solo frente al arco; para este encuentro, el luso llegó con ansias de anotar.

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No obstante, pese a su insistencia y siempre activa presencia en campo rival; Ronaldo sigue negado con el arco rival, luego de estrellar una pelota en palo, después de haber gestado una buen jugada individual que lo dejó de cara al arco contrario.

El palo de Cristiano Ronaldo… era un golazo. pic.twitter.com/1NTysUEi4L — MT2 (@madrid_total2) October 23, 2026