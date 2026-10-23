Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo sigue negado con el gol; palo le 'ahogó' el festejo con Al Nassr

Cristiano Ronaldo sigue negado con el gol; palo le 'ahogó' el festejo con Al Nassr

El portugués, quien no ha estado muy fino de cara al arco, en los más recientes partidos; este viernes tuvo gran acción ofensiva, que terminó en un palo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de oct, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, falló un penalti con Al Nassr contra Neom Sports Club
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, falló un penalti con Al Nassr contra Neom Sports Club
AFP

Este viernes, Al Nassr volvió a la acción, enfrentando a Al-Faisaly, por el duelo correspondiente a la décima jornada en la Liga de Arabia Saudita. Y evidentemente, Cristiano Ronaldo fue protagonista.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Luego del encuentro pasado, en el que el 'bicho' erró una pena máxima y también falló un gol solo frente al arco; para este encuentro, el luso llegó con ansias de anotar.

Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
Colombianos en el exterior

Luis Díaz, solamente 22 minutos en Bayern Múnich vs Arsenal; alerta en la Selección Colombia

Luis Díaz y Luis Javier Suárez; dentro de los cien mejores jugadores del mundo.
Colombianos en el exterior

Luis Díaz y Luis Javier Suárez, entre los mejores del fútbol mundial; acá sus posiciones

Publicidad

Últimas noticias

Cristiano Ronaldo, delantero portugués, celebra su doblete con Al Nassr contra Al Hazm
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de los mil goles; vea su tanto frente a Al-Faisaly

Jugadores del Real Madrid en el partido ante Leipzig por Champions
Gol Caracol

Barcelona vs. Real Madrid: ya se confirmaron las primeras bajas del 'merengue' para el clásico

No obstante, pese a su insistencia y siempre activa presencia en campo rival; Ronaldo sigue negado con el arco rival, luego de estrellar una pelota en palo, después de haber gestado una buen jugada individual que lo dejó de cara al arco contrario.

Publicidad

Relacionados

Cristiano Ronaldo

Al-Nassr

Publicidad

Publicidad

Publicidad