Vinícius Jr. se mostró retador, tras el Balón de Oro de Rodri; lanzó fuerte mensaje

Este lunes 28 de octubre, se celebró una nueva edición del Balón de Oro, ceremonia en donde se entregan distintos premios que galardonan a los mejores futbolistas en diferentes aspectos del deporte.

Claramente, el que se lleva las miradas año tras año es el premio que lleva como homónimo la velada de distinciones, pues este mismo es el que se le entrega al que para capitanes, periodistas y entrenadores es el mejor jugador del mundo.

Desde hace unos cuantos meses, el favorito para llevarse este galardón era Vinícius Jr, quien tuvo un rendimiento más que destacado vistiendo la camiseta del Real Madrid, ganando su segunda Champions League, LaLiga de España y las Supercopas de España y Europa, en una fructífera campaña para los 'merengues'.

Sin embargo, horas previas a la ceremonia, se filtró que el ganador no sería Vinícius, en cambio, Rodri, considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo y, aunque actualmente no se encuentra jugando con el Manchester City debido a una fuerte lesión, sería el que se llevaría el prestigioso trofeo.

Como respuesta a esto, tanto Vini, como el plantel del Real Madrid, el cual estaba invitado para la ceremonia, decidió ausentarse, dejando varios puestos vacíos, en símbolo de protesta porque su jugador no sería galardonado.

Finalmente, Rodri se terminó llevando el premio del Balón de Oro 2024 y aunque muchos celebraron, otros cuantos se mostraron en total desacuerdo sobre esto. Compañeros como Eduardo Camavinga o Marta, mítica jugadora de la Selección de Brasil, publicaron en sus redes sociales algunos videos o fotos asegurando que el que debió haber sido el considerado mejor jugador del mundo tendría que haber sido el '7' del conjunto blanco.

El mensaje de Vinícius Jr

Tras algunos minutos de que se conociera que el jugador del Manchester City se convirtió en el mejor jugador del mundo para la revista France Football, el propio Vinícius Jr dejó algunas palabras que, si bien no eran lo que algunos aficionados esperaban debido a la fuerte personalidad que caracteriza al brasileño, dejaron buenas sensaciones entre muchos de ellos.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

"Haré 10 veces si es necesario. No están preparados", fueron las contundentes palabras del '7' quien, como si de una amenaza o una predicción se tratase, aseguró que ahora mostrará una forma 10 veces mejor a la que se ha visto recientemente.

El post de Vinícius rápidamente alcanzó más de los seis millones de reproducciones, más de 500.000 me gusta y 72.000 comentarios, la mayoría, apoyando al extremo, aunque algunos otros también dejando mensajes de que tiene que entender que no siempre se gana y que supere el hecho de no haber ganado el Balón de Oro en esta ocasión.