Santa Fe reveló al dueño de camisetas de Millonarios que estaban en el camerino de los árbitros

El pasado sábado 26 de octubre, se celebró en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá el Clásico Capitalino número 316 de la historia, en donde Millonarios, con gol de Leonardo Castro, le ganó a Independiente Santa Fe 1-0, en juego válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2024-II.

Sin embargo, tras el partido, el presidente de los 'albirrojos', Eduardo Méndez, denunció que se habían encontrado un morral con algunas camisetas de Millonarios, las cuales se encontraban en el vestuario que ocupó el cuerpo arbitral dirigido por Carlos Betancur, lo cual, causó especial molestia entre el club santafereño y su hinchada.

El propio presidente de la institución aseguró que iniciaría una investigación para esclarecer de quién serían aquellas camisetas, las cuales una era de la actual temporada y tenía en su espalda el número '9', junto con el nombre de Radamel Falcao García, mientras que la otra es de cerca de 2021, la cual llevaba el 14 de David Macalister Silva.

“¿Usted cree que eso es sano? No estoy haciendo ningún reclamo alguno, no se necesitan jugadas polémicas, que no hayan pitado un penalti, que hayan anulado un gol, pero un árbitro sí le puede quitar ritmo al partido”, mencionó Méndez cuando se supo de esta situación.

¿Quiénes eran los dueños de las camisetas de Millonarios que se encontraron en los vestuarios de los árbitros, tras el Clásico capitalino?

Tal como lo dijo su presidente, tras hacer la investigación anunciada, al parecer, dichas camisetas no pertenecían a ninguno de los miembros del cuerpo arbitral, contrario a ello, se informó que dichas camisetas eran del Oficial de Medios y Mercadeo (OMM) de la Dimayor, eso sí, sin destacar su nombre.

