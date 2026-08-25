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Gol Caracol  / 🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4 con Tadej Pogacar
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🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4 con Tadej Pogacar

Este martes, la cuarta jornada de la Vuelta a España 2026 tiene un recorrido de apenas 105 kilómetros por las calles de Andorra la Vella. ¡No se pierda la carrera!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de ago, 2026
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Vuelta a España 2026 - Etapa 4.
Vuelta a España 2026 - Etapa 4.
AFP.
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  • 06:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    Así va la clasificación general, tras la etapa 3
    Lluvias en la etapa 3 de la Vuelta a España
    Ciclismo

    Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 3; la lluvia interrumpió la carrera

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  • 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia

    Roberto Heras y Primoz Roglic tienen cuatro títulos cada uno.

  • 06:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    Dos escarabajos han ganado esta carrera. Primero lo hizo Lucho Herrera en 1987 y luego Nairo Quintana en 2016.

  • 06:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4 de la Vuelta a España 2026.
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4 de la Vuelta a España 2026.
    Procycling Stats.

  • 06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Jonas Vingegaard
    2024: Primoz Roglic
    2023: Sepp Kuss
    2022: Remco Evenepoel
    2021: Primoz Roglic

  • 06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.

  • 06:36 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia y termina en Andorra La Vella, ubicados en territorio del principado.

  • 06:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 104 kilómetros.

  • 06:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:50 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:50 p.m. (Hora de España) / 2:50 p.m. (Hora de Francia).

  • 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    ¡Bienvenidos a la última grande del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 4 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.

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