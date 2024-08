Yeison López: su 'amor' por Cristiano Ronaldo y el equipo colombiano del que es hincha

El pasado 9 de agosto, cuando Yeison López marcó historia y ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 al levantar un total de 390 kilogramos en pesas, el colombiano sorprendió por su gesto al festejar semejante gesta para nuestro país. El caucano saltó y movió sus manos de una forma similar al astro portugués Cristiano Ronaldo, cuando marca goles con el Al Nassr, de Arabia Saudita, o con la Selección Portugal.

Ya en territorio colombiano y con una visible emoción por haber dejado su nombre inscrito en los libros dorados de nuestro deporte, López visitó las instalaciones de Caracol Televisión, en la ciudad de Bogotá, donde atendió varias entrevistas, posó para fotografias a diestra y siniestra y mostró su mejor cara. Se ve que disfruta del momento que vive y agradece cada muestra de cariño que le transmiten sus seguidores.

En uno de los espacios que le quedó en medio del asedio del público, el deportista colombiano atendió un par de interrogantes de Gol Caracol, para referirse a esa admiración que tiene por el popular CR7.

Así el popular 'Goku' comentó que “como todos saben yo soy pesista, pero también es cierto que veo mucho fútbol, disfruto mucho del fútbol y me gusta. Es por eso que admiro mucho a Cristiano por su trabajo, su disciplina, su resiliencia, por cómo vive las cosas y cómo ha sido de maduro".

Además hizo una pequeña pausa y agregó que "yo me siento identificado con Cristiano, es muy importante en el fútbol y por eso celebro como él”.

Para Yeison López su vida gira en torno a las pesas. Así pasa horas entrenando, cuidándose y demás para buscar los mejores resultados. Sin embargo, es habitual verle pegado al frente de televisor viendo partidos de fútbol.

“Mi vida en el deporte empezó con el levantamiento de pesas, a los 12 años, pero sí me gusta el fútbol. Eso es de siempre. No me permiten mucho jugarlo porque me tengo que cuidar, pero cada vez que tengo la oportunidad me juego un partido con mis primos. Soy americano. Le hago fuerza al América y al Real Madrid”, complementó en la conversación con nuestro portal.