Zinedine Zidane, cada vez más cerca de volver a dirigir; no lo hace desde 2021

Zinedine Zidane es el favorito unánime de la prensa francesa para ser el nuevo seleccionador nacional de fútbol después de que el actual técnico, Didier Deschamps, oficializase este miércoles que dejará el cargo tras el mundial de 2026.

El antiguo entrenador del Real Madrid , de 52 años, concita el consenso general y la única posible alternativa que se plantea es la de Thierry Henry, seleccionador sub-21 y olímpico hasta agosto pasado.

Zidane "es el mejor colocado" para el puesto, por lo que "será difícil sortear lo obvio en 2026", reconoce L'Equipe.

El diario deportivo recuerda que 'Zizou' "no será jamás un entrenador normal y su carrera en los banquillos no lo es", ya que se limita al Real Madrid pero con su récord de tres victorias consecutivas en Liga de Campeones entre 2016-18 y un total de once títulos en sus dos fases como técnico blanco.

Añade que Zidane "jamás ha ocultado su ambición suprema: los 'Bleus'".

Para L'Equipe, Zidane "no es la leyenda de un inmenso estratega o un teórico con principios apasionantes, al contrario de las ideas de Deschamps, a menudo consideradas rígidas".

Para RMC Sports, Zidane "parece el favorito natural" y el candidato "más legítimo" para reemplazar a Deschamps y "ha esperado pacientemente su momento" tras dejar el Real Madrid en 2021.

Recuerda que Zidane ya manifestó ese deseo en 2022 en el curso de una entrevista.

"Claro que todos esperamos que sea él después de 2026", aseguró hoy el exinternacional francés Christophe Dugarry, amigo y ex compañero de equipo de Zidane, en un programa de la emisora deportiva.

La radio pública FranceInfo recordó que Zidane ha rechazado todas las ofertas que ha recibido por parte de clubes desde que salió del Real Madrid en el verano de 2021.

La única posible alternativa sería Thierry Henry, que dirigió a Francia hasta la medalla de plata en los recientes Juegos Olímpicos de París, tras perder la final ante España.

Henry, de 47 años, es el otro posible aspirante con posibilidades. Según RMC Sports, el exbarcelonista "ha recuperado credibilidad" tras llevar a Francia a la final olímpica tras un primer paso fracasado en el Monaco en 2018-19, del que fue cesado a mitad de temporada.

L'Equipe considera que la medalla olímpica volvió a colocar a Henry en el escaparate y recuerda que además ya conoce los entresijos de la Federación Francesa.

Los medios franceses no consideran que otros técnicos franceses con carreras más establecidas, como Christophe Galtier (ahora en Catar), Bruno Genesio (Lille) o Franck Haise (Niza), puedan llegar a hacer sombra a Zidane.