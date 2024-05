La historia de Daniel Felipe Martínez para llegar a ser subcampeón del Giro de Italia

Este domingo, Daniel Felipe Martínez se convirtió en el nuevo subcampeón del Giro de Italia, consiguiendo su primer podio en una gran vuelta y consolidándose como uno de los corredores más fuertes que tiene Colombia en la actualidad.

Pero su historia, como la de gran número de deportistas colombianos, no fue color de rosa. Se crió en Soacha, Cundinamarca, un municipio que cuenta con inseguridad. Según ha contado el propio Martínez, esto fue un condicionante para ser un ciclista fuerte y resiliente que no podía parar en sus entrenamientos, para evitar que le robaran su bicicleta.

Bicicleta, que durante sus inicios tuvo que ser prestada, pues no contaba con los suficientes recursos para comprar una propia. Saliendo al Alto de Rosas cada domingo junto a su familia, Daniel Felipe encontró en el deporte de las bielas y los pedales su gran pasión.

"Nací en Bogotá, pero me crié toda mi vida en Soacha. Yo vivía en un barrio que quedaba en la frontera y que se llama Los Olivos, era muy caliente (peligroso). Gracias al barrio, yo soy ciclista. Yo salía de mi casa y sabía que no podía parar en ningún lado, sino hasta que ya llegaba a la carretera. Los robos eran el pan de cada día, entonces uno sabía que así fuera por los andenes, pero no se podía para para nada”, fueron las palabras que dejó Martínez Poveda en un podcast junto a Egan Bernal.

Su nivel sobresaliente lo llevó a la Liga de Ciclismo de Cundinamarca, donde dio sus primeros pasos, antes de entrar al Team Colombia, donde estuvo muy poco tiempo tras su fichaje por el Centro Mundial de la UCI, en Suiza. Allí aprendió y en 2016 emprendió al Wilier Southeast, un equipo italiano donde se empezó a codear con los mejores del mundo. En 2013 disputó el Mundial Junior y en Firenze terminó con en la posición número 13, habiendo tenido una gran actuación; el campeón de esa edición fue Mathieu van der Poel.

En esta escuadra participó en su primer Giro de Italia en 2016 e hizo parte de la Selección Colombia que disputó el Tour de l’Avenir. Sus buenos resultados llamaron la atención del EF Education, que lo contrató para el 2018. El 2020, año de la pandemia, fue la temporada que lo llevó al estrellato; con el título en el Critérium del Dauphiné y victoria en una etapa del Tour de Francia. Martínez Poveda ya era una realidad en el ciclismo.

El Ineos se fijó en él y lo llevó al Giro de Italia, donde fue el gran gregario para que Egan Bernal consiguiera el título de la Corsa Rosa. El hombre de Soacha fue quinto en la general. En 2022, con un rol más de líder es campeón de la Vuelta al País Vasco y ocupa un lugar en el podio de la París Niza.

2024 vuelve a ser un año de cambios y se marcha al BORA Hansgrohe en busca de nuevos objetivos, y no se quedó corto. En la Vuelta al Algarve se quedó con dos triunfos de fracción y el segundo lugar de la