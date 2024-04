Nairo Quintana no tendría a duro rival y firme candidato al título en el Giro de Italia

La temporada de ciclismo va a toda marcha con algunas clásicas y carreras de una semana, sin embargo, a partir de mayo se viene las grandes vueltas, siendo la primera el Giro de Italia. Uno de los corredores que está apuntado es el colombiano Nairo Quintana, con el Movistar. Además del 'escarabajo', hay otros ciclistas de gran calibre que acudirán, no obstante, uno de ellos está en duda por una grave lesión.

Se trata de Wout van Aert, uno de los pedalistas más completo del pelotón, quien viene de sufrir una dura caída en el Tour de Flandes. El belga se fracturó la clavícula y está en un arduo proceso de recuperación. Los tiempos son limitados y eso lo tienen claro desde el Visma Lease a Bike.

"No sabemos si Wout irá al Giro pero tenemos claro que si no está al 100% no está en la carrera", fueron las palabras de Merijn Zeeman, director del equipo neerlandés al portal 'Het Nieuwsblad'.

Y es que Van Aert se golpeó muy duro, no terminó la carrera y ya fue operado con éxito. La clavícula tarda en sanar entre tres y seis semanas, por lo tanto, el belga llegaría al Giro en plena etapa final de recuperación. Sin embargo, no llegaría con rodaje y ritmo en sus piernas.

Jonas Vingegaard también tiene contratiempos

Otro de los ciclistas que está grave es Jonas Vingegaard, quien fue uno de los más afectados de la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco. El danés ya pasó por el quirófano y también encendió las alarmas de cara a defender su bicampeonato en el Tour de Francia. "Por el lado de Jonas, él tiene más tiempo para el Tour, pero no comenzará el campus de Sierra Nevada el 6 de mayo", reveló Zeeman sobrel el ciclista de 27 años.

Por lo pronto, solo queda esperar como avanzan tanto Van Aert y Vingegaard para lo que serán sus futuras carreras.

El director del #VismaLease expresó que Wout #VanAert es duda para el #GiroDItalia y brindó una nueva actualización acerca de Jonas #Vingegaard. pic.twitter.com/oUxb0LFaHu — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) April 9, 2024

Palmarés de Wout van Aert en las últimas tres temporadas en el ciclismo de ruta:

2022

Omloop Het Nieuwsblad

1 etapa de la París-Niza

E3 Saxo Bank Classic

2 etapas del Critérium del Dauphiné

3 etapas del Tour de Francia, más clasificación por puntos y premio de la combatividad 11

Bretagne Classic

2023

E3 Saxo Classic

Campeonato de Bélgica Contrarreloj

2.º en el Campeonato Mundial en Ruta

Vuelta a Gran Bretaña, más 1 etapa

3.º en el Campeonato Europeo Contrarreloj

2.º en el Campeonato Europeo en Ruta

Coppa Bernocchi

2024

1 etapa de la Vuelta al Algarve

Kuurne-Bruselas-Kuurne