Así narró Goga la contrarreloj de Primoz Roglic en la etapa 1 de la Vuelta a España 2024

El estadounidense Brandon McNulty ganó la primera etapa de la Vuelta a España, una contrarreloj individual de 12 kilómetros entre Lisboa y Oeiras en Portugal, con una ventaja de dos segundos sobre el checo Mathias Vacek y de tres respecto al belga Wout Van Aert.

El campeón de contrarreloj de Estados Unidos terminó el recorrido en 12 minutos y 35 segundos. Será por lo tanto el hombre que tenga el honor de llevar el jersey rojo de líder de la general el domingo en la segunda etapa, también en tierras portuguesas, entre Cascais y Ourém (194 kilómetros).

Esta edición de la Vuelta se presenta muy abierta, en ausencia de las tres grandes estrellas actuales del ciclismo, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.

"No me esperaba para nada ganar aquí. Simplemente di todo lo que tenía, pensando en que algo loco podía ocurrir... ¡y ha pasado! Me cuesta creerlo", admitió el corredor del UAE Emirates al micrófono de Eurosport.

"Me sentía bien, las piernas me iban bien, sabía que podía conseguir algo bueno", explicó. "Fui al máximo desde el principio. Aquí hay muy buenos corredores, pensaba que podía luchar por el podio pero no ganar. Hoy he demostrado que, cuando tengo mi mejor día, puedo ganar a los mejores", se enorgulleció.

El belga Wout Van Aert, especialista en este tipo de cronos, quedó cerca de la victoria, exactamente a tres segundos.

"No me sentí bien, desde pronto empecé a notar que no iba bien y se me hizo largo hasta el final. La sensación no fue la que esperaba", dijo.

Roglic, octavo

Otro de los favoritos, el británico Joshua Tarling, campeón de Europa de contrarreloj y curtido en el ciclismo en pista, apenas fue sexto.

El esloveno Primoz Roglic, tres veces ganador de la Vuelta, firmó el octavo mejor registro de la jornada a 17 segundos de McNulty.

Uno de los ídolos locales, el portugués Joao Almeida, fue décimo, a solo dos segundos de Roglic.

Entre el resto de grandes nombres de esta edición, el ecuatoriano Richard Carapaz fue 35º de la contrarreloj, a 38 segundos del ganador, mientras que el defensor del título en la Vuelta, el estadounidense Sepp Kuss fue 61º a 51 segundos.

Desde 1997, la Vuelta a España no comenzaba en Portugal. Lo hizo con una jornada soleada y buena respuesta del público local.

La ronda pasará tres días en ese país antes de entrar en España por la región vecina de Extremadura, para continuar un periplo que le llevará hasta la meta final del domingo 8 de septiembre en Madrid.