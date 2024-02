La evolución del tenis en 2024: explorando las nuevas tácticas

Una nueva temporada del circuito ATP de Tenis ya comenzó. Si bien Novak Djokovic sigue siendo el número 1 del mundo, hay grandes expectativas sobre lo que pueda ocurrir este año. El serbio ya tiene 36 años, por lo que surge la pregunta si podrá aguantar la gran demanda física de los jóvenes talentos, que utilizan tácticas cada vez más ofensivas.

En el Australian Open, el primer Grand Slam del año, podremos ver los primeros indicios acerca de esta incógnita, aunque habrá que seguir esta evolución a lo largo del año. Por ejemplo, si Djokovic tiene el suficiente aguante para disputar una gran cantidad de torneos, o elegirá un calendario más flexible para cuidar su físico.

Un juego ofensivo, la táctica predilecta en la actualidad

Los jugadores más exitosos del circuito están optando por tácticas muy ofensivas. En lugar de participar de peloteos largos y conservadores, hay una búsqueda activa por conseguir golpes ganadores y que los puntos terminen rápido.

Para ello, el saque ha vuelto a tomar un valor preferente. Desde el servicio, jugadores como Carlos Alcaraz, Alexander Zverev o Novak Djokovic, dominan el ritmo del partido, y es muy difícil lograr un break en algunos de estos jugadores de alto nivel.

Acompañando el servicio, está la derecha, golpe predilecto para lograr los “winners”. Sin embargo, esto no significa que no haya peloteos de 15-20 golpes, o incluso más. Estos partidos, se llevan a cabo a una gran velocidad, y con la intención de ganar terreno y tomar la iniciativa en todo momento.

El público también disfruta de una acción más dinámica y emocionante. Desde los fanáticos en las canchas, los espectadores, y los usuarios que participan en las páginas de apuestas en Colombia, que hacen sus pronósticos en los partidos de tenis.

La movilidad: una clave en el tenis actual

La movilidad en la cancha es parte fundamental de la estrategia tenística a día de hoy. Los tenistas son rápidos, flexibles y muchas veces logran rescatar pelotas que hace unos años no se veían. Alcaraz es uno de los referentes de este movimiento, que tomó el relevo de Rafael Nadal, pero hay otros que se destacan , como Rune o De Minaur.

Uno de los jugadores más peculiares del circuito ATP es Daniil Medvedev. El ruso se asemeja al perfil de jugador de hace unas décadas: más conservador, sin tanta técnica en sus golpes, pero con un físico privilegiado. Medvedev no tiene problemas en disputar puntos muy largos, metiendo la bola en la cancha, y cansando lentamente a su rival.

Gracias a su estado físico, los partidos largos, tanto en sets como en horas, no son una desventaja para el ruso, cuya técnica le ha sido exitosa en el último tiempo. No solo llegó al número 1 del ranking en febrero de 2022, sino que también ganó el título en el US Open .

Actualmente, el jugador Daniil Medvedev, está considerado entre los principales favoritos para ganar los torneos de tenis.

La similitud entre superficies

Si retrocedemos 20 o 30 años atrás, cada superficie tiene sus propias características y estilos de juego. Ya sean canchas rápidas, de césped o de polvo de ladrillo. Sin embargo, en la actualidad eso se ha perdido, y salvo pequeños ajustes, la estrategia de juego es la misma.

Incluso en torneos como Roland Garros, Roma o Monte Carlo, el aspecto ofensivo del juego sigue siendo superior. Así, golpes como el slice, o el drop shot, se han perdido y cada vez se ven en menor cantidad.

También se han perdido el saque y la volea que brillaban en las pistas de hierba. Independientemente de la superficie, los jugadores se sitúan en el fondo de la pista y desde allí buscan imponerse ante sus oponentes.