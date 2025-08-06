Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Copa BetPlay: juez de línea de Atlético Huila vs. Junior de Barranquilla fue agredido

Copa BetPlay: juez de línea de Atlético Huila vs. Junior de Barranquilla fue agredido

El compromiso en el Guillermo Plazas Alcid estuvo marcado por incidentes en la tribuna, que empañaron el desarrollo del partido de vuelta por la Copa BetPlay.