Copa BetPlay: juez de línea de Atlético Huila vs. Junior de Barranquilla fue agredido

Por la fase 1B de la Copa BetPlay 2025, Atlético Huila y Junior de Barranquilla se enfrentaron en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva. Cabe recordar que en el partido de ida, disputado en el estadio Metropolitano, ambos equipos igualaron 2-2.

A los 55 minutos, el encuentro tuvo que ser suspendido momentáneamente debido a una agresión desde la tribuna contra el juez de línea. En las imágenes se puede observar cómo su cuello quedó enrojecido tras el impacto de un objeto contundente lanzado desde el público.

El partido finalizó con empate 1-1, gracias a los goles de Bryan Castrillón para el ‘tiburón’ y Brayan Castro para los ‘opitas’, lo que obligó a definir la clasificación desde el punto penalti que terminó a favor para los de Alfredo Arias, que se impusieron 4-2.



Así fue la agresión al juez de línea en Huila vs. Junior

Juez de línea golpeado en el Guillermo Plazas Alcid pic.twitter.com/3iIEMkMy1O — J a v i G a r c í a 🇨🇴 (@xavigarciag88) August 7, 2025