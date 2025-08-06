Publicidad

Colombianos en el exterior / Denuncian amenazas de muerte contra futbolista colombiano en la Liga MX

Denuncian amenazas de muerte contra futbolista colombiano en la Liga MX

El técnico confirmó que el futbolista colombiano ha recibido amenazas a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Las autoridades ya investigan el caso.