Denuncian amenazas de muerte contra futbolista colombiano en la Liga MX

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, afirmó este miércoles que el lateral colombiano Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte en su teléfono y en su correo electrónico a horas del partido de la Leagues Cup que perdieron por 3-1 con Inter Miami.

Los hechos están siendo investigados por el club mexicano, añadió.

"Hoy en la mañana, un jugador mio que jugaba en Independiente, Álvaro (Angulo), recibió amenazas de muerte a su correo y a su teléfono", dijo Juárez en la rueda de prensa posterior al partido que marcó la eliminación de Pumas.

"No sé de dónde", dijo al ser interrogado por el probable origen de los mensajes anónimos.

Álvaro Angulo celebra gol con Pumas UNAM - Foto: Pumas Oficial

El entrenador mexicano dijo que el ánimo del jugador de 28 años estaba muy afectado antes del partido por las supuestas amenazas.

Ángulo dejó las filas del club argentino Independiente de Avellaneda para fichar con Pumas el 15 de julio pasado, y mantiene reclamos de orden económico.

"Estamos en una investigación interna del club", dijo el entrenador de Pumas.



Otras declaraciones de Efraín Juárez, tras la derrota con Inter Miami

Efraín Juárez en medio del juego entre Pumas y Alajuelense, por la Copa de Campeones de la Concacaf. Manuel Velasquez/Getty Images

"El tema físico nos ha mermado, somos un plantel bastante corto", afirmó Juárez, que cuestionó la idoneidad del nuevo formato del torneo, que obligó a los equipos a jugar tres partidos en apenas nueve días.

Además, dijo que Pumas tuvo la mala fortuna de tener el calendario más complicado de entre todos los participantes, al enfrentarse con Orlando City, Atlanta United e Inter Miami.

"Creo que hicimos un gran torneo en el grupo más difícil. Era el grupo más jodido. Nos vamos con un empate, una derrota y una victoria", añadió.

Y aunque sostuvo que la Leagues Cup le parece una buena idea, el nuevo formato adoptado este año, que solo premia a los cuatro mejores clasificados de cada liga, deja poco margen de error al resto de equipos.

"De dieciocho equipos que participan, solo clasifican cuatro, eso significa que los otros catorce somos pendejos", expresó.