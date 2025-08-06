Huila 'soñó', pero Junior lo bajó de la nube en penaltis; América también cumplió en Copa

Este miércoles 6 de agosto, la Copa BetPlay le dio desarrollo a los duelos de vuelta en la fase previa a octavos de final, donde varios de los grandes tuvieron acción.

Dos de ellos, el Junior de Barranquilla y América de Cali, quienes cumplieron su tarea en condición de visitante, sellando su paso a los ‘octavos’, en los que enfrentarán al Atlético de Cali y Atlético Bucaramanga.

Iniciando la jornada de este miércoles, el cuadro 'escarlata' se enfrentó a los capitalinos, quienes llegaban con un resultado adverso de 5-0 en contra, tras salir goleados en el encuentro de ida. Sin embargo, con la ilusión de darle la vuelta a la historia, el cuadro 'felino' salió al terreno de juego.

Acción de juego en el duelo entre América vs. Tigres, por Copa BetPlay. Foto: Colprensa.

De todas maneras, a pesar de que Luis Paz se fue expulsado iniciando el complemento, el cuadro caleño anotó por medio de Yerson Candelo a los 81 minutos, para sellar el 6-0 en el marcador global de la serie.

Minutos más adelante, la pelota rodó en el estadio Plazas Alcid de Neiva, para el duelo entre el Huila y Junior, que habían empatado 2-2 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por el encuentro de ida.

El juego estuvo parejo, con acciones por parte y parte. Sin embargo, el cuadro 'tiburón' 'pegó' primero finalizando la primera mitad, a los 45 minutos, por medio de Bryan Castrillón, quien puso en ventaja al 'tiburón'.

Ya en el complemento, el partido no bajó el ritmo, con el conjunto 'opita' como protagonista, buscando la igualdad para llevar el pase a los octavos de final a la tanda de penaltis o, en caso de que haya tiempo, sellar la clasificación en el tiempo regular.

Sin embargo, Brayan David Castro le dañó la fiesta del 'tiburón', marcándole al cuadro barranquillero para enviar todo al punto penal. Pero la ilusión del 'opita' duró hasta ahí, ya que en los doce pasos el Junior ganó por 4-2, para sellar su paso en los octavos de final de la Copa BetPlay.

Resultados de la jornada:

Cúcuta Deportivo 0 (0) - (4) 3 Atlético Nacional

Inter Palmira 0 (0) - (2) 0 Independiente Santa Fe

Tigres 0 (0) - (6) 1 América de Cali

Atlético Huila 1 (3) - (3) Junior de Barranquilla (El ‘tiburón’ ganó 2-4 desde los penaltis y clasificó*)

Jueves 7 de agosto

Jaguares (1) vs. (1) Independiente Medellín (5:00 p.m.)

Miércoles 13 de agosto

Real Cundinamarca (2) - (1) Deportes Tolima

Martes 26 de agosto

Real Cartagena (1) vs. (3) Millonarios

Pospuesto

Patriotas (0) vs. (6) Once Caldas