Noche mágica de Luis Fernando Muriel con Orlando City en la Leagues Cup

Con la baja de Lionel Messi, el Inter Miami derrotó el miércoles 3-1 a Pumas y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup, el torneo conjunto de la MLS y la liga mexicana.

El argentino Rodrigo De Paul, flamante nuevo fichaje del Inter, anotó su primer gol con el uniforme rosa en el minuto 45 con un sutil remate en el área tras centro desde la izquierda del uruguayo Luis Suárez.

Su compatriota y amigo Lionel Messi, baja por una lesión muscular, lo celebró de pie desde un palco cercano al césped del Chase Stadium de Fort Lauderdale (vecina a Miami).

El tanto del exmediocampista del Atlético de Madrid neutralizó el gol inicial del mexicano Jorge Ruvalcaba, que aprovechó una gran asistencia del ecuatoriano Pedro Vite en el minuto 34.

Los locales tomaron el control del partido en la segunda mitad con un gol de penalti de Suárez en el minuto 59.

El Pistolero, que llevaba nueve partidos sin marcar, engañó con un remate a lo Panenka al arquero Miguel Paul, sustituto del sancionado Keylor Navas.

El propio Suárez asistió al argentino Tadeo Allende para anotar el 3-1 definitivo en el minuto 69.

Con este triunfo, el Inter asaltó el liderato del grupo de la MLS con ocho puntos y es el segundo equipo en asegurar el boleto a los cuartos de final después del Toluca, el vigente campeón del fútbol mexicano.

Para las eliminatorias, que arrancan el 19 de agosto, Miami espera tener de vuelta a Messi, quien lideró el triunfo del equipo en este torneo en 2023.

Los Pumas, en cambio, se despidieron del evento al quedarse con cinco unidades.

En otros escenarios, el veterano delantero colombiano Luis Muriel anotó tres goles en sólo 11 minutos en la paliza del Orlando City por 5-1 frente al Necaxa, que dirige el argentino Fernando Gago.



Así fue el triplete de Luis Fernando Muriel con Orlando City

GOOOOOL colombiano en la #LeaguesCup2025.



Luis Fernando Muriel recibe un centro y anota con un cabezazo a favor de @OrlandoCitySC.



Centro perfecto de Araújo. pic.twitter.com/ERGXfaEmdm — MLS Español (@MLSes) August 6, 2025

Luis Fernando Muriel 🇨🇴 anota un doblete en dos minutos en la #LeaguesCup2025.



GOOOOL de @OrlandoCitySC 🆚 @ClubNecaxa.



Segundo cabezazo de Muriel en el partido. pic.twitter.com/OFvEOf96Sd — MLS Español (@MLSes) August 6, 2025

🔥 Hat-trick de Luis Fernando Muriel con @OrlandoCitySC.



El colombiano firma un triplete en la #LeaguesCup2025.



Recibió de Martín Ojeda 🇦🇷 y definió cruzado con clase. pic.twitter.com/3hgmQfLiEF — MLS Español (@MLSes) August 7, 2025

Orlando ocupa la segunda plaza provisional de la MLS con siete puntos y su clasificación dependerá de los últimos resultados de la primera fase, que concluye el jueves.

Resultados del miércoles por la tercera fecha de la Leagues Cup:



Orlando City - Necaxa 5-1

Inter Miami - Pumas 3-1

En juego:



Atlanta United - Atlas

Minnesota United - Atlético de San Luis

Más tarde:

