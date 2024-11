La verdadera razón de la derrota de Rafael Nadal en Copa Davis: un amigo cercano lo reveló

Feliciano López apuntó que como aficionado al tenis fue triste la manera en la que perdió Rafael Nadal y el equipo español ante Países Bajos, en los cuartos de final de la Copa Davis , aunque “estaba en la cabeza de todos, ya que sabíamos que era su último torneo, todo el mundo se quedó mal porque perdió y el equipo quedó eliminado”.

En una rueda de prensa organizada por la compañía Lexus, uno de los principales patrocinadores de la Copa Davis, Feliciano López señaló que “hay que pensar más en todo lo que nos ha hecho disfrutar” estos últimos 20 años, porque “al final, todos los deportistas se despiden y saben que ese momento va a llegar porque las carreras no son eternas”.

Lo que sí notó Feliciano en su partido ante Botic Van de Zandschulp, es que “Rafa estaba muy emocionado y no sé si tantas emociones previas en la presentación las pudo canalizar bien”, e insistió en que vio entrenar a Nadal en los días previos a la eliminatoria ante Países Bajos, y “estaba jugando muy bien” dentro de que ha competido poco y que tiene 38 años.

“En la balanza, creo que por el motivo que sea, no pudo competir como a él le gusta”, añadió.

Sobre el legado que deja Rafael Nadal, aseguró que a nivel deportivo “más no se puede hacer, ha conseguido cosas inalcanzables para cualquier deportista”, a lo que unió que “ha emocionado a gente que no había visto un partido de tenis en su vida, de todas las edades y de todas las culturas del mundo”.

Rafael Nadal, tenista español, celebra un punto ganado, en partido de los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

“Que a través del deporte consigas emocionar así a la gente, es un legado muy importante”, y todo ello, además, con “un comportamiento ejemplar”, agregó.

Para Feliciano López, la derrota de España no tiene que significar que el torneo pierda importancia, aunque “sea un palo que España esté fuera y que Rafa no esté más”, pero el año pasado no estuvo el equipo español" y competición fue un éxito”.

“Esta competición es brutal y vamos a ver estos días muy buen tenis”, gracias a que “los equipos han venido con todo su arsenal”, como Estados Unidos o Italia.