A Jhon Durán le cerraron la puerta en primer intento para regresar a Europa

El futuro deJhon Durán en el Al Nassres una incógnita, pese a que tiene su contrato vigente, todo parece indicar que el club le buscaría su salida; en medio de las especulaciones en el fútbol turco, el vicepresidente de Galatasaray, Abdullah Kavukcu desmintió las cercanías con el entorno del colombiano.

El actual campeón del fútbol turco se sigue moviendo en el mercado de fichajes para reforzar su plantilla, pero pese a los rumores, confirmaron que el futbolista de la Selección Colombia no está en sus planes.

En conferencia de prensa, se desmintió por parte del club la llegada del colombiano "Nuestros rivales nos escribieron sobre los jugadores que ficharon y, para que pareciera una estafa, ayer los periodistas nos escribieron (a Jhon Durán). No estamos negociando con ningún otro delantero que no sea Osimhen. No negociaremos el precio del traspaso hasta que se anuncie a Osimhen", dijo.

¿Qué equipos están interesados en Jhon Durán?

El nombre de Durán sigue retumbando en el fútbol de Turquía, según los medios de este país, el máximo rival del Galatasaray, el Fenerbahce, ya hicieron una oferta oficial por la transferencia del colombiano, por pedido del técnico José Mourinho.

"El Fenerbahce también hizo una oferta oficial a Jhon Durán. ¡José Mourinho aprobó el nombre! Es un traspaso muy difícil, pero la oferta ya está hecha", explicó el periodista Yagiz Sabuncuoglu", afirmó el periodista Yagiz Sabuncuoglu de este país.

A ello, se le suma el interés del Napoli, reciente campeón de Italia y el West Ham de la Premier League, liga que ya conoce Jhon Durán, pues tuvo un paso espléndido en el Aston Villa, hasta el punto de ser catalogado como el mejor suplente del mundo en 2023, tras su increíble racha goleadora saliendo desde el banquillo.

Números de Jhon Durán en Al Nassr

Ocho goles en 13 partidos de liga

Cuatro tarjetas amarillas en Liga

Una tarjeta roja en Liga

Cuatro goles en seis partidos de Champions League Asiática

El jugador de apenas 21 años llegó con altas expectativas en el Al Nassr, para compartir dupla de ataque con nada más ni nada menos que con Cristiano Ronaldo, el 'luso' que tiene palabra en las contrataciones del club, vio con buenos ojos la llegada del colombiano a mediados del mes de febrero del presente año.

Sin embargo, fueron más las agonías que las alegrías desde el primer partido del futbolista, pues al pasar de los meses, su juego no estuvo a la altura del salario que le pagan allí según la prensa de Turquía, desperdiciando más los goles claros que podían haber significado victorias para el club, que los que realmente convirtió.