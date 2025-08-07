En qué puesto quedó la Selección Colombia femenina en el nuevo ránking de la FIFA

España ha recuperado el número uno en la clasificación mundial de la FIFA de selecciones femeninas de fútbol por delante de Estados Unidos, después del subcampeonato de Europa logrado el pasado mes de julio, al perder la final en los penaltis ante Inglaterra. Por su parte, la Selección Colombia femenina, subcampeona de la Copa América 2025, no tuvo cambios en su posición y sigue en la casilla 18 de este listado del máximo organismo del fútbol mundial.

España, que ya fue líder del ránking entre diciembre de 2023 y junio del pasado año, suma 2066.79 puntos, con una estrecha ventaja sobre el combinado estadounidense, con 2065.06, mientras que Suecia asciende a la tercera posición con 2025.26.

ACÁ EL RÁNKING FIFA FEMENINO COMPLETO

Inglaterra, que revalidó el título continental ante el equipo de Montse Tomé en la final disputada el 27 de julio en Basilea, es cuarta en la clasificación de la FIFA, con 2022.64 puntos, mientras que Alemania es quinta (2011.56).

Publicidad

En la anterior clasificación, publicada el 12 de junio, España ocupaba la segunda plaza con 2034.34 puntos, por detrás de Estados Unidos (2057.19) y por delante de Alemania (2030.88).

La actuación de la selección española en la Eurocopa, en la que no perdió ningún partido, salvo en la tanda de penaltis ante las inglesas después del 1-1, y fue la que más tantos anotó, le ha permitido desbancar a Estados Unidos, que dominaba el ránking desde agosto de 2024.

Publicidad

Aitana Bonmatí recibió el título de MVP del torneo y Esther González el de máxima goleadora con cuatro dianas, y cuatro futbolistas españolas fueron incluidas en el once ideal, con Irene Paredes, Alexia Putellas y Patri Guijarro, además de la centrocampista del Barcelona, doble ganadora del Balón de Oro.

En la clasificación, Suecia completa el podio, después de subir tres puestos, mientras Inglaterra pasa del quinto al cuarto con su victoria en la Eurocopa.

Brasil, reciente campeona de la Copa América femenina tras ganar en los penaltis en la final a Colombia, pasa del cuarto al séptimo puesto.

Colombia femenina vs Brasil - Foto: Conmebol

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se felicitó de que España, actual campeona del mundo y de la Liga de Naciones, vuelva a lo más alto tras un Europeo "brillante" y que le ha permitido consolidar como "un proyecto deportivo referente al nivel mundial".

Publicidad

En un comunicado, la RFEF subrayó que el equipo dirigido por Tomé "ha hecho méritos suficientes" para ocupar de nuevo la primera posición, con "resultados abultados y actuaciones que demostraron una enorme solidez y un estilo de juego único".

Tomé, a través de un mensaje en X, también expresó su satisfacción por que España recupere el trono en el fútbol mundial: "Brillante trabajo realizado, con valores y profesionalidad. Gracias a tod@s por poderlo disfrutar".

Publicidad

La seleccionadora termina contrato el próximo día 31 y la RFEF aún no ha concretado si se lo renovará o prescindirá de ella.

Ránking FIFA femenino:

.1. España 2066.79 puntos

.2. Estados Unidos 2065.06

Publicidad

.3. Suecia 2025.26

.4. Inglaterra 2022.64

Publicidad

.5. Alemania 2011.56

.6. Francia 1988.68

.7. Brasil 1976.3

.8. Japón 1971.05

Publicidad

.9. Canadá 1967.83

.10. Corea del Norte 1944.22

Publicidad

----

.18. Colombia 1796.71

.23. Portugal 1741.63

.29. México 1690.18

Publicidad

.30. Argentina 1675.43

.45. Chile 1516.53

Publicidad

.46. Venezuela 1504.65

.55. Uruguay 1459.36.