Bayern Múnich tendrá este jueves un nuevo partido de pretemporada, esta vez frente al Tottenham Hotspur, equipo de Inglaterra y que ya conoce Luis Díaz por su paso por la Premier League con el Liverpool.

Y muchas miradas, nuevamente, están puestas en el atacante colombiano, quien tendría su segundo compromiso con la camiseta de los bávaros, luego de debutar el fin de semana pasado en el triunfo 2-1 sobre el Olympique de Lyon en donde le cometieron un penalti y dejó buenas sensaciones.



Bayern Múnich vs Tottenham EN VIVO, hora y dónde ver el partido de Luis Díaz

Fecha: jueves 7 de agosto 2025

Hora: 11:30 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Allianz Arena (Múnich, Alemania)

Transmisión: Bayern.TV (página oficial del Bayern Múnich, con suscripción)

Así las cosas este jueves será una nueva prueba para Luis Díaz, ya con varios días de entrenamiento y esperando que se siga acoplando a la ida del técnico Vincent Kompany, quien lo ha visto activo desde su llegada e integrándose de buena manera con el grupo del Bayern Múnich.

De hecho, hace algunos días 'Lucho' fue protagonista por un entrenamiento a puertas abiertas para la prensa e hinchas, en el que hizo varios goles, se vio una buena conexión con sus compañeros en la cancha y fuera de ella, y sumado a eso intentó una chilena que pegó en el travesaño y dio luces de su calidad.

Luis Díaz en Bayern Múnich AFP

Además, varios de los jugadores del Bayern Múnich como Harry Kane, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, entre otros, han hablado cosas positivas de Luis Díaz, tanto en lo futbolístico como en lo personal, destacando su calidez humana, y hasta señalando que su inglés no es tan malo y se ha podido hacer entender.

Este será el segundo de tres partidos de pretemporada del Bayern Múnich, ya que luego de que se jugará este jueves, el próximo martes 12 de agosto el rival será el Grasshopper, para luego ya enfocarse en la competencia oficial cuando se midan al Stuttgart el sábado 16 de agosto, en la final de la Supercopa de Alemania en lo que podría ser el primer título de Díaz en su nuevo equipo.