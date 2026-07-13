A Mbappé no lo reconocen lo suficiente a causa del racismo; explosiva afirmación de estrella mundial

Cuando se acercan las semifinales del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con los juegos entre Francia y España (martes 14 de julio) y Argentina e Inglaterra (miércoles 15 de julio), los ojos siguen puestos en las principales figuras que se han destacado hasta la fecha. Y uno de esos jugadores que se lleva todas las miradas es Kylian Mbappé, referente del seleccionado francés y uno de los actuales goleadores del certamen que organiza la FIFA con 8 anotaciones.

Sin embargo y pese a las buenas actuaciones, no faltan las críticas y los juicios en contra del actual futbolista del Real Madrid. Ahí, el que salió en su defensa y con unas polémicas declaraciones fue Samuel Eto'o, quien habló con 'Le Parisien' y dejó entrever que todo esto se debe a un supuesto racismo.

"Simplemente merece ser juzgado con la misma imparcialidad que otros grandes campeones. Y quizás sea hora de que Francia aprecie plenamente la fortuna que supone contar con un jugador de tal talla en su historia", agregó el exjugador de Barcelona y figura del pasado de la Selección de Camerún.

El otrora delantero destacó lo hecho por el astro francés y agregó que "a pesar de su rendimiento, sus récords, su palmarés y su constancia, parece que siempre tiene que demostrar su valía. ¿Qué más tiene que lograr Kylian Mbappé para ser reconocido plenamente como el mejor jugador francés de su generación, o incluso como uno de los mejores jugadores franceses de la historia?".



"Es legítimo plantear la pregunta, aunque resulte incómoda: ¿influyen la ascendencia mixta de Kylian, sus orígenes y lo que representa en la sociedad francesa, consciente o inconscientemente, en cómo algunas personas juzgan su carrera, su personalidad y sus posturas? Esta pregunta merece ser formulada con responsabilidad, no para lanzar acusaciones infundadas, sino porque el racismo, los prejuicios y la discriminación aún existen en nuestras sociedades y jamás deberían normalizarse", finalizó el africano.

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