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Gol Caracol  / Reacción de Kylian Mbappé al nuevo balón del Mundial 2026 causa revuelo; ¿no le gustó?

Reacción de Kylian Mbappé al nuevo balón del Mundial 2026 causa revuelo; ¿no le gustó?

Esta pelota se usará en semifinales y la final, por lo que solo unos pocos jugadores, entre ellos Kylian Mbappé, tendrán el privilegio de jugar con ella.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Kylian Mbappé, delantero de la Selección Francia, en el Mundial 2026
Kylian Mbappé, delantero de la Selección Francia, en el Mundial 2026
AFP

Francia, España, Inglaterra y Argentina jugarán los últimos partidos del Mundial 2026 con un nuevo balón que la FIFA ha denominado el Trionda Final.

La pelota que estrenarán este martes Francia y España en Dallas, en la primera semifinal de la Copa del Mundo 2026, tiene un nuevo diseño, homenajea a las últimas sedes y mantiene el sensor que ya causó polémica con el VAR, según explicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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El Trionda Final se estrenará en los cuatro partidos decisivos: las dos semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la gran final en el estadio MetLife.

El 'viejo' Trionda, el balón con el que se jugaron los anteriores 100 partidos de la competición, tenía los colores de los tres países anfitriones del torneo: verde por México, azul por Estados Unidos y rojo por Canadá, y blanco como color neutro.

El Trionda Final, en cambio, tiene una base negra con vivos dorados y detalles en rojo y rosa. Según Adidas, el acabado en oro "evoca el trofeo de la Copa Mundial", mientras que el fondo negro "realza el aspecto del balón".

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Con la nueva pelota, además, se le rinde tributo las ciudades donde se jugarán los partidos 101, 102, 103 y 104. Los nombres de las cuatro sedes de la recta final aparecen impresos de forma destacada: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

El resto de las 16 ciudades anfitrionas está representado en unos gráficos triangulares distribuidos sobre la superficie del balón.

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"Con cada toque, regate, pase, centro, parada, disparo y gol, las 16 ciudades que han ayudado a la FIFA a celebrar la histórica 23 edición de la Copa Mundial afianzarán aún más su lugar en la memoria colectiva del torneo", afirmó Infantino al explicar los detalles del Trionda Final.

Para aquellos que se preguntan sobre el por qué de estos cambios, es algo que la FIFA ha implementado en las pasadas copas del mundo.

Entre el Mundial de Alemania 2006 y el de Rusia 2018, el balón especial se estrenaba solo para la final. Pero desde Catar 2022 la FIFA adelantó esa tradición a las semifinales, y en esta Copa del Mundo de Norteamérica decidió repetir la fórmula.

Cabe destacar que esta es la primera vez que se crea un diseño exclusivo para la fase final, y no solo un cambio de color.

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Los jugadores de los cuatro equipos aún en disputa en el Mundial 2026 ya hicieron sus primeros entrenamientos con el Trionda Final, que sigue conservando el Connected Ball, el sensor de movimiento alojado dentro del balón que funciona a 500 Hz, registra cada contacto con la pelota y envía datos en tiempo real al VAR.

Ese sistema que ya ha causado debates en el torneo como en el partido Croacia-Portugal de dieciseisavos de final donde fue clave para que el árbitro anulara un gol croata. O el sábado durante el juego entre Noruega e Inglaterra en el que, según la FIFA, la tecnología no detectó que el balón tocara el cable de la 'Spider Cam' en la acción que originó el primer gol de los ingleses.

Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

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Aparte de su nueva imagen, el Trionda Final, según la FIFA, no cambia nada para los jugadores, ya que tiene la misma construcción de cuatro paneles termosellados, la misma forma y la misma textura que el Trionda original.

Según Adidas, esto significa que los futbolistas encontrarán "la misma velocidad, bote y sensación" a la que se acostumbraron durante todo el torneo.

El Trionda Final hará su presentación oficial este martes en el Francia-España en la primera semifinal del torneo, después lo estrenarán Inglaterra y Argentina en Atlanta. Y con el se jugarán el partido por el tercer puesto y la final en Nueva York/Nueva Jersey.

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