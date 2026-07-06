A qué hora juega HOY Portugal vs. España por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE

Un derbi viejo de color rojo, pero con una rivalidad cada vez más acentuada. España y Portugal jugarán este lunes en Dallas los octavos de final del Mundial 2026, su 42º partido desde hace más de un siglo, con unos últimos precedentes de máximo suspense entre los vecinos ibéricos. Este partidazo lo podrá ver EN VIVO HOY por Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace:https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

El último, la final de la pasada Liga de Naciones cuando Portugal impidió que España renovara su título con un triunfo en la tanda de penales (2-2, 5-3) en Múnich.

Álvaro Morata, capitán español entonces y fuera de la lista del Mundial, falló el lanzamiento definitivo.



De las 42 ocasiones en las que se han enfrentado, España suma 18 victorias, siete para Portugal y 16 empates.

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De hecho, en los últimos siete partidos se han registrado cinco empates, dos resueltos en la tanda de penales.

Portugal vs. España - Mundial 2026. afp.

Además de la final del año pasado, España ganó en las semifinales de la Eurocopa de 2012, que levantó la 'roja' para poner el cierre a su ciclo dorado, tras el título continental y el Mundial de 2010.

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Precisamente en aquella cita de Sudáfrica, también en octavos, llegó uno de los derbis ibéricos más recordados: en su camino a su única estrella España se impuso 1-0 con un gol de David Villa (62').

Ya entonces capitaneaba al combinado luso Cristiano Ronaldo, que en cierta manera se desquitó ocho años después en Rusia 2018 con un espectacular triplete, incluido un golazo de falta, en un 3-3 firmado en la fase de grupos.

Esos tres y el que marcó en la final de La Liga de Naciones en 2025 para forzar la prórroga, antes de que Portugal se llevara el título en los penales, son los cuatro goles que Ronaldo le ha marcado a la Roja en los cinco encuentros en fases finales de grandes torneos en los que se han enfrentado ambos equipos en el siglo XXI.

Todos estos partidos han tenido como denominador común la presencia de Cristiano Ronaldo, desde la primera ocasión en la Eurocopa 2004 hasta el duelo del lunes en Arlington.

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Rivales en la cancha, socios fuera de ella. España y Portugal, junto a Marruecos, serán los principales organizadores del Mundial 2030, que comenzará con tres partidos inaugurales en Sudamérica -Uruguay, Argentina y Paraguay- para conmemorar los 100 años del torneo, nacido en Montevideo.

A qué hora juega HOY Portugal vs. España por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE

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