Partidos EN VIVO HOY 6 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este lunes, el calendario del Mundial 2026 trae la continuidad de varios compromisos por los octavos de final; enfrentándose de esa manera Portugal vs. España y Estados Unidos contra Bélgica.
Hay que precisar que el compromiso entre las 'quinas' y la 'roja' lo podrá ver EN VIVO HOY por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 6 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, lunes 6 de julio del 2026:
|Hora
|Equipo
|Competición
|Transmisión
|2:00 p.m. (Colombia)
|Portugal vs. España
|Mundial 2026
|Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|7:00 p.m. (Colombia)
|Estados Unidos vs. Bélgica
|Mundial 2026
|DSports - DGO
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