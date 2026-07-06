Partidos EN VIVO HOY 6 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este lunes, el calendario del Mundial 2026 trae la continuidad de varios compromisos por los octavos de final; enfrentándose de esa manera Portugal vs. España y Estados Unidos contra Bélgica.

Hay que precisar que el compromiso entre las 'quinas' y la 'roja' lo podrá ver EN VIVO HOY por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 6 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, lunes 6 de julio del 2026:

Hora Equipo Competición Transmisión 2:00 p.m. (Colombia) Portugal vs. España Mundial 2026 Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com 7:00 p.m. (Colombia) Estados Unidos vs. Bélgica Mundial 2026 DSports - DGO