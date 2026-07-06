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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 6 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 6 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY lunes 6 de julio, con acción de los octavos de final del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda ningún compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Portugal y España se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.
Portugal y España se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.
Fotos: AFP

Este lunes, el calendario del Mundial 2026 trae la continuidad de varios compromisos por los octavos de final; enfrentándose de esa manera Portugal vs. España y Estados Unidos contra Bélgica.

Hay que precisar que el compromiso entre las 'quinas' y la 'roja' lo podrá ver EN VIVO HOY por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 6 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, lunes 6 de julio del 2026:

HoraEquipoCompeticiónTransmisión
2:00 p.m. (Colombia)Portugal vs. EspañaMundial 2026Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
7:00 p.m. (Colombia)Estados Unidos vs. BélgicaMundial 2026DSports - DGO

Estados Unidos vs. Bélgica - Mundial 2026.
Gol Caracol

Estados Unidos vs. Bélgica, EN VIVO: hora y dónde ver el juego de octavos de final del Mundial 2026

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