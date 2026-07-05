Javier Aguirre y su reflexión tras la eliminación de México; "hicimos lo que pudimos"

El seleccionador de México, Javier Aguirre, elogió este domingo la calidad futbolística de Inglaterra y afirmó que sus pupilos dieron todo lo que tenían en el partido de octavos de final del Mundial 2026 jugado en el estadio Azteca.

"Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos", concluyó el entrenador en el que puede ser su último partido al mando del Tri, pues se ha anunciado que tendrá como relevo a su ayudante, el exdefensor Rafael Márquez.

Aguirre quiso mitigar la decepción de los mexicanos al afirmar que la Copa del Mundo es como las grandes Ligas: "No te puedes equivocar porque te condena".

Explicó que la clasificación se perdió a partir de un par de errores, pero matizó que sus jugadores merecen felicitaciones por lo que lograron.



"No les puedo reprochar nada", puntualizó.

México vs Inglaterra AFP