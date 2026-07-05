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Gol Caracol  / Javier Aguirre y su reflexión tras la eliminación de México; "hicimos lo que pudimos"

Javier Aguirre y su reflexión tras la eliminación de México; "hicimos lo que pudimos"

El técnico de México reconoció la tristeza que significó la eliminación frente a Inglaterra en el Mundial 2026, y dio palabras a la prensa que dividió opiniones.

Por: EFE
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Javier Aguirre con la Selección México
Javier Aguirre con la Selección México
AFP

El seleccionador de México, Javier Aguirre, elogió este domingo la calidad futbolística de Inglaterra y afirmó que sus pupilos dieron todo lo que tenían en el partido de octavos de final del Mundial 2026 jugado en el estadio Azteca.

"Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos", concluyó el entrenador en el que puede ser su último partido al mando del Tri, pues se ha anunciado que tendrá como relevo a su ayudante, el exdefensor Rafael Márquez.

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Aguirre quiso mitigar la decepción de los mexicanos al afirmar que la Copa del Mundo es como las grandes Ligas: "No te puedes equivocar porque te condena".

Explicó que la clasificación se perdió a partir de un par de errores, pero matizó que sus jugadores merecen felicitaciones por lo que lograron.

"No les puedo reprochar nada", puntualizó.

México vs Inglaterra
México vs Inglaterra
AFP

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