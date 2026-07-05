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Gol Caracol  / Harry Kane casi sin voz, no ocultó su emoción tras vencer a México; "la mejor noche de mi carrera"

Harry Kane casi sin voz, no ocultó su emoción tras vencer a México; "la mejor noche de mi carrera"

El delantero de Inglaterra no pudo ocultar su felicidad tras marcar el gol que metió a su selección en los cuartos de final del Mundial 2026, dejando a México fuera del torneo en casa.

Por: EFE
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Harry Kane con la Selección de Inglaterra
Harry Kane con la Selección de Inglaterra
AFP

Casi sin voz y todavía en una nube, el capitán de Inglaterra señaló que el triunfo 3-2 ante México, este domingo en el Estadio Azteca en los octavos del Mundial, "fue un partido loco".

"Tuvimos que luchar y tuvimos que sacar algo de dentro... He estado cantando, casi no puedo hablar. La ocasión, el equipo, todo en contra de nosotros, pero encontramos la manera", señaló el delantero, autor del tercer gol inglés, el sexto que consigue en el torneo.

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Los jugadores ingleses celebraron el triunfo en uno de los fondos del mítico recinto junto con los aficionados ingleses cantando al unísono "Wonderwall", el himno creado por Oasis.

"Fue increíble, un apoyo alucinante. Me dejan sin palabras", dijo.

Finalmente se refirió a su compañero Jordan Henderson, retirado en camilla tras caer sobre las vallas publicitarias.

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"Simplemente se cayó ahí, creo que está bien, algo que tiene que ver con el brazo", señaló el delantero.

Harry Kane con la Selección de Inglaterra
Harry Kane con la Selección de Inglaterra
AFP

Los otros dos goles de Inglaterra, para poner a los suyos 2-0 en tres minutos (36' y 38') los firmó Jude Bellingham.

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"Es la mejor noche de mi carrera con Inglaterra. Simplemente increíble. Ahora mismo no puedo ponerlo en palabras", dijo el número 10.

"Es difícil asimilarlo todo: los goles, el penalti en contra, el penalti a favor, la tarjeta roja (Jarell Quansah, 54'),...", continuó el centrocampista del Real Madrid.

"Fue un partido caótico, pero hay que darle mérito a México, estuvieron a otro nivel. Nunca los subestimamos ni un minuto, sabíamos que iban a ser exactamente tan buenos como pensábamos que iban a ser", reconoció sobre el Tri.

"Pero este equipo demostró carácter esta noche y estoy orgulloso", concluyó.

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